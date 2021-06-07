Green Deal

19:57 07.06.2021

Акциз на «зеленую» электроэнергию призван финансово сбалансировать сектор ВИЭ – замминистра энергетики

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Акциз на «зеленую» электроэнергию призван финансово сбалансировать сектор ВИЭ – замминистра энергетики

Инициатива введения акциза на «зеленую» электроэнергию направлена на достижение финансового сбалансирования сегмента ВИЭ-генерации, считает заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков.

«У нас есть большая проблема финансового сбалансирования в энергосекторе, в сегменте ВИЭ. И для нас очень важно найти рыночный механизм, чтобы, во-первых, рассчитаться с долгами, а во-вторых, чтобы, дальше увеличивая мощности ВИЭ, не накапливать их. И именно такая система налогообложения может быть ответом на этот вопрос», – отметил Демченков во время пресс-конференции на всеукраинском форуме «Украина 30. Экология», отвечая на вопрос «Энергореформы» о влиянии возможного введения акциза на развитие сектора ВИЭ.

Вместе с тем в своем выступлении на форуме Демченков отметил, что устойчивое развитие энергетики базируется на модернизированной атомной генерации и дальнейшем развитии ВИЭ, что, в свою очередь, должно сопровождаться увеличением высокоманевренной генерации и систем накопления энергии.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 2 июня зарегистрировал в парламенте так называемый «ресурсный законопроект» (№5600) с поправками в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений.

Документ, в частности, предусматривает исключение электроэнергии из ВИЭ из группы товаров, на которые не распространяется акциз, что приведет к введению акцизного налога на «зеленую» э/э на уровне 3,2%.

Против этой инициативы продолжают категорически выступать профильные ВИЭ-ассоциации и бизнес-сообщества. Они заявляют, что введение акцизного налога на «зеленую» электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты. Юристы предрекают признание неконституционной такой нормы в случае ее принятия.

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