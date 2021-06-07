Зеленский: В Украине проведут аудит очистки питьевой воды и водных недр

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал фундаментальный аудит системы очистки питьевой воды и водных недр по всей стране.

"Будет проведен фундаментальный аудит. Так же, как и с недрами … Извините, но так не будет, чтобы просто для отвода глаз. Все лицензии будут проанализированы, все недра. Люди увидят", - заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экология".

Он добавил, что "был недоволен отчетом об аудите питьевой воды, загрязнении рек, который продемонстрировали на предыдущем заседании СНБО". "Предыдущий аудит не сделан полностью. Поэтому я тогда остановил этот вопрос. Будет аудит, и люди увидят компании, которые стоят за загрязнениями", - сказал Зеленский.