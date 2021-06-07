Green Deal

12:02 07.06.2021

Зеленский подписал закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов

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Зеленский подписал закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов

Президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума «Украина 30. Экология» подписал закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины», который Верховная Рада приняла 1 июня.

«500 – столько пакетов за год использует каждый украинец. 20 минут – столько в среднем мы пользуемся этим пакетиком. Более 100 лет – столько разлагается один пакет и несколько секунд — чтобы подписать закон», — сказал президент, сообщает пресс-служба главы государства, передаёт Green Deal.

Документ регулирует оборот пластиковых пакетов и должен стимулировать развитие производства биоразлагаемых пакетов.

В частности, законом запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов (кроме биоразлагаемых) в розничной торговле и общепите. Пластиковые пакеты должны предоставляться только за деньги. При этом розничные цены на такие пакеты не могут быть ниже минимальных цен, которые устанавливает Кабинет министров Украины.

Кроме того, предполагается обязательная маркировка биоразлагаемых пакетов и устанавливаются штрафы за нарушение этих норм.

Документ вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу, за исключением отдельных его положений.

Теги: #greendeal #зеленский #пластик
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