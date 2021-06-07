Green Deal

12:00 07.06.2021

Зеленский подписал указ об увеличении количества лесов в Украине

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Зеленский подписал указ об увеличении количества лесов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о реализации в Украине проекта «Зеленая страна» для увеличения количества лесов в Украине.

«Мы начинаем проект «Зеленая страна». Мы поставили перед собой амбициозную, но досягаемую цель – за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га. Для этого в ближайшие три года будем стремиться высадить в Украине 1 млрд деревьев», — заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Экология», передаёт Green Deal.

По словам президента, лесная отрасль не испытывала никакого реформирования фактически 50 лет.

«Мы начали преобразования, которые изменят систему управления лесами, введут лучшие европейские практики и сделают эту отрасль максимально открытой», — подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что новые правила продажи древесины призваны ликвидировать «серый» рынок в Украине. В частности, на электронных аукционах — прозрачно и без коррупционных рисков — должно реализовываться 100% необработанной древесины.

«Первые шаги на этом пути уже принесли свой результат: это плюс один миллиард доходов государственных лесхозов только за первый квартал года», — отметил президент.

Зеленский также добавил, что в Украине разработан законопроект в сфере управления отходами.

«К сожалению, в то время, когда многие страны уже перерабатывают 99% отходов, в Украине на вторичную переработку попадает только 6%. Сегодня разработан современный законопроект об управлении отходами, который внедрит предотвращение их образования, повторное использование, переработку отходов на вторичное сырье и грамотную утилизацию», — сказал он.

По словам президента, также разработан проект закона о предупреждении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения.

«Он запустит масштабную модернизацию промышленности и минимизирует уровень промышленных загрязнений», — добавил он.

Теги: #greendeal #зеленский #леса
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