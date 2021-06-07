Грузия планирует построить три СЭС на 80 МВт общей стоимостью $50 млн

АО «Фонд развития энергетики» (GEDF), главной задачей которого является привлечение инвестиций в энергетический сектор Грузии, работает одновременно над тремя проектами солнечных электростанций общей мощностью 80 МВт, сообщает Green Deal.

Как сообщил директор фонда Георгий Чиковани журналистам, речь идет о солнечных электростанциях мощностью 5, 25 и 50 МВт, которые планируется построить в регионе Кахетия.

«Общий объем инвестиций во все три проекта составляет около $50 млн», — сказал Чиковани. Он отметил, что первую СЭС мощностью 5 МВт, стоимость которой оценивается в сумму до $3,5 млн, предусматривается сдать в эксплуатацию в 2022 году.

По словам главы GEDF, все три проекта будут реализованы с привлечением инвесторов, а затем объекты будут проданы на аукционе, как это было осуществлено при строительстве первой в Грузии ветряной электростанции «Картли» мощностью 20,7 МВт.

АО «Фонд развития энергетики Грузии», 100% которого принадлежит государству, было создано решением правительства Грузии в декабре 2010 года с целью разработки приоритетных проектов в сфере возобновляемой энергии, в основном в секторе гидроэнергетики, и привлечения к их осуществлению как местных, так и иностранных инвесторов.

За эти годы GEDF обеспечил ввод в эксплуатацию энергомощностей общим объемом около 140 МВт. В планах фонда — строительство как солнечных, так и ветряных электростанций и гидроэлектростанций, а также других объектов возобновляемой энергии суммарной мощностью до 500 МВт.