Отмена нулевой ставки акциза на э/э биоТЭС является абсолютно неожиданным, нелогичным и недальновидным решением - глава БАУ

Отмена нулевой ставки акцизного налога на электроэнергию, производимую биоэнергетическими объектами, является нелогичным и недальновидным предложением, способным в случае имплементации затормозить и без того вяло развивающийся сектор ВИЭ-генерации, считает глава правления Украинской биоэнергетической ассоциации Георгий Гелетуха.

"Это абсолютно неожиданно, нелогично и недальновидно. Введение налога очень негативно скажется на секторе и серьезно затормозит развитие новых проектов в области биоэнергетики. У нас и так электрическая мощность ТЭС и ТЕЦ на биомассе и биогазе составляет всего лишь 200 МВт, потому что низкая рентабельность, не более 12%, и из-за дополнительного налога инвесторы уйдут в другие виды бизнеса", – сказал он в комментарии "Энергореформе".

При этом Гелетуха добавил, что по производству электроэнергии на биомассе национальный план действий по развитию возобновляемой энергетики выполнен не более чем на 20%. Также, по его словам, несколько недовыполнен и план по мощностям ВЭС.

В то же время глава БАУ отметил, что биоэнергетику неправомерно поставили в один ряд с активно развивающейся солнечной энергетикой, мощности которой в 2,5 раза превзошли запланированные.

"Думаю, что те, кто проектировал это решение об акцизе, просто не видят разницы между направлениями ВИЭ и особенностями их развития. Надо менять советников в правительстве. БиоТЭС не создают проблем энергосистеме, они абсолютно прогнозируемы и не требуют балансировки. Но решили наказать всех", – выразил мнение Гелетуха, обратив внимание, что первоначально планировалось сохранить нулевую ставку акциза для биоэнергетики, введя ее только для СЭС и ВЭС.

Он также указал, что дополнительный налог для биоТЭС также скажется на развитии проектов по производству тепловой энергии, которые уже начала создавать хорошую альтернативу традиционным поставщикам тепла, предлагая более низкую цену и будучи независимыми от импорта газа.

"Биоэнергетика – это путь к решению проблем в теплообеспечении. Но теперь и ТЭЦ не будут строить, поскольку тормозят проекты в производстве электроэнергии на биомассе", – прогнозирует он.

Также этот шаг, по его мнению, отбросит назад все намерения по модернизации энергосистемы, связанной со строительством новых мощностей.

"Я понимаю, что бюджету нужны деньги, но, выходит, модернизация никому не нужна? Угольные ТЭС по 40-60 лет отработали. А на замену что?", – задается вопросом глава БАУ.

В целом он назвал предложение ввести акциз для электроэнергии из ВИЭ сигналом о нежелании развивать зеленую энергетику.

"Это очень плохие и неправильные сигналы. Украина долго будет ощущать последствия такого отношения к сектору. Весь мир разворачивается в сторону зеленой энергетики, а мы наоборот", – оценил ситуацию Гелетуха.

В то же время он допустил, что депутаты могут не согласиться с правительственным предложением. "Будем убеждать и доказывать. По биоэнергетике я ни одного аргумента не вижу, чтобы ее останавливать", – резюмировал он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 2 июня зарегистрировал в парламенте так называемый "ресурсный законопроект" (№5600) с поправками в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений.

Документ, в частности, предусматривает исключение электроэнергии ВИЭ и когенерационных установок из группы товаров, на которые не распространяется акциз, что приведет к введению акцизного налога на "зеленую" э/э на уровне 3,2%.

Против этой инициативы еще на стадии ее обсуждения категорически выступили профильные ВИЭ-ассоциации и бизнес-сообщества, заявившие, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце апреля стало известно, что компания Modus Energy International, входящая в состав литовской многопрофильной компании Modus Grupe, инициировала против Украины арбитраж за ретроспективное снижение "зеленых" тарифов на сумму ориентировочно EUR11,5 млн.

Согласно Налоговому кодексу (ст.213.2.), к операциям с подакцизными товарами, которые не подлежат налогообложению, относится реализация электроэнергии, произведенной квалифицированными когенерационными установками и/или из ВИЭ,