ЕК и инвестфонд Билла Гейтса договорились об инвестировании до $1 млрд в «зеленые» технологии до 2026г

Еврокомиссия и инвестфонд Breakthrough Energy, возглавляемый Биллом Гейтсом, в рамках достигнутого соглашения о партнерстве намерены в 2022-2026 гг. инвестировать до $1 млрд в создание крупномасштабных коммерческих проектов в ЕС на основе новых «зеленых» технологий.

«Декарбонизация мировой экономики представляет большие возможности для инноваций. Европа, продемонстрировав своевременную и последовательную приверженность вопросам климата и давнее лидерство в науке, технике и технологиях, будет играть решающую роль в этом (декарбонизации – ред). Благодаря такому партнерству Европа заложит прочную основу для будущего с нулевыми выбросами, где чистые технологии будут надежными и доступными всем», – цитируется Билл Гейтс в релизе ЕК, передает Green Deal.

Партнерство будет нацелено на развитие технологий с признанным потенциалом сокращения выбросов парниковых газов, но которые в настоящее время слишком дороги, чтобы их масштабировать и конкурировать с существующими технологиями на основе ископаемого топлива. Привлечение частных и государственных инвестиций в рамках партнерства поможет снизить издержки внедрения этих технологий.

На первом этапе средства будут направлены на развитие высокоэффективных проектов в четырех секторах, которые имеют большой потенциал для скорейшей реализации экономических и климатических амбиций Европейского «зеленого» курса («зеленый» водород, авиационное биотопливо, улавливание СО2 из воздуха, долговременное хранение энергии).

«Благодаря «Зеленому курсу» Европа хочет стать первым климатически нейтральным континентом к 2050 году. У Европы к тому же есть отличная возможность стать континентом климатических инноваций… Наше партнерство поможет предприятиям и новаторам в ЕС воспользоваться преимуществами технологий сокращения выбросов и создать рабочие места будущего», – отметила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Breakthrough Energy намерен объединить усилия с ЕК в рамках существующих программ ЕС, таких как Horizon Europe и Innovation Fund, для финансирования нового партнерства.

Инвестфонд Breakthrough Energy, основанный в 2015 году Биллом Гейтсом и группой частных инвесторов, поддерживает инновации, направленные на сокращение выбросов. В состав его учредителей, в частности, входят глава Amazon Джеф Безос, бывший мэр Нью-Йорка и владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг, основатель Alibaba Ant Group Джек Ма и др.