Green Deal

10:15 02.06.2021

Австрия увеличила предел содержания Н2 в сетях с 4% до 10%

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Австрия увеличила предел содержания Н2 в сетях с 4% до 10%

Австрия увеличила норму предельного содержания водорода в сетях транспортировки и распределения природного газа с 4% до 10%. Такой же предельный уровень содержания водорода предусматривает и германский отраслевой стандарт.

С 1 июня вступила в силу новая директива G B210 OVGW Австрийской ассоциации газа и воды — национального альянса операторов систем газо- и водоснабжения.

«Новая директива является следующей вехой, открывающей путь к энергетическому переходу. Таким образом, газовая сеть с хорошо развитой инфраструктурой не только обеспечивает доступное энергоснабжение, но также готова к использованию для обеспечения декарбонизации», — отмечает в своем релизе национальный газотранспортный оператор Gas Connect Austria GmbH, передаёт Green Deal.

«Домашние газовые приборы — от газовой колонки до плиты — по-прежнему можно использовать в обычном режиме. При большем количестве водорода в сети они работают более экологично, без траты времени на модификацию или дорогостоящих инвестиций в другие системы отопления», — комментируют новшество австрийские газовики.

Разные европейские стандарты либо не определяют предельные концентрации H2 в природном газе, либо приводят их весьма различные величины. Европейский стандарт DIN EN 16723 ограничивает H2 в природном газе, перекачиваемом по трубопроводу, на уровне 0,5%. Германский стандарт DVGW G262 дает общее ограничение в 10%, но в компримированном природном газе для автотранспорта — не более 2% (из-за разрушающего влияния на сталь), в газе для газовых турбин — от 1% до 5%.

Теги: #австрия #green_deal
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