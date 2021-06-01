Green Deal

12:54 01.06.2021

РГК и БАУ договорились сотрудничать для адаптации сетей под биометан

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РГК и БАУ договорились сотрудничать для адаптации сетей под биометан

Региональная газовая компания (РГК) и Биоэнергетическая ассоциация Украины (БАУ) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве для синхронизации процессов редизайна газораспределительной инфраструктуры и производства биометана, передает Green Deal.

«Партнерство РГК и БАУ направлено на модернизацию газораспределительных систем с учетом реализации проектов производства биометана и других синтетических газов. Перспективы такого сотрудничества связаны как с развитием чистых и экономически оправданных источников энергии, так и с наработкой технологий в рамках European Green Deal, необходимых для интеграции с европейскими рынками», – говорится в пресс-релизе РГК.

Как сообщается, РГК и БАУ намерены сотрудничать в нескольких направлениях:

— усовершенствование технологий производства, транспортировки, распределения и использования биометана;

— реализация оптимальных решений для создания внутреннего рынка биометановых технологий в Украине;

— создание благоприятных правовых и технических условий для участников рынка, которые работают над проектами производства, транспортировки, распределения и использования биометана;

— проведение пилотных проектов по созданию установок по производству биометана и их подключение к газораспределительным сетям;

— обновление энергетической и климатической стратегий, нормативно-правовых актов для продвижения экономического роста и прогресса в направлении интеграции энергосектора Украины с европейскими рынками;

— развитие проектов по экспорту биометана.

«Совместная работа со специалистами БАУ позволит нам реализовать весь потенциал проектов редизайна газовых сетей с учетом перспектив биометана и других чистых видов энергии», – заявляет глава департамента стратегического развития РГК Станислав Казда, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что подготовка газовой инфраструктуры к работе с синтетическими газами усилит инвестпривлекательность проектов по производству практически безуглеродного биометана. С этим направлением связана кредитная программа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Зонирование производства биометана и оценка возможности и условий подключения производителей биометана к системам передачи и распределения газа в Украине».

Как сообщил глава БАУ Георгий Гелетуха в интервью порталу «Энергореформа», развитие рынка биометана в стране интересно, прежде всего, с точки зрения экспорта этого ресурса в Европу. Уже сейчас, когда в Украине нет даже соответствующего законодательства, к БАУ обратились две мощные европейские энергокомпании, в частности немецкая RWE, с намерением покупать украинский биометан.

«Если мы серьезно пройдем этот путь с законопроектом (о производстве биометана – ИФ), если действительно построим первый биометановый завод и он продаст первые кубы за границу, будет биометановый бум», – уверен Гелетуха.

По расчетам ассоциации, потенциал производства биометана в Украине составляет 8 млрд куб. м в год, что на сегодня сравнимо с 25% внутреннего потребления природного газа.

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