"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт - гендиректор

"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже своих тепловых электростанций (ТЭС) и угольных шахт, сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко.

"Сегодня мы делаем основную ставку на развитие зеленой генерации как производителя электроэнергии. Сейчас мы готовы рассматривать продажу наших электростанций и угольных шахт ", - сказал он в интервью изданию "Экономическая правда".

В то же время Тимченко отметил, что продажа любого актива может осуществляться только после получения соответствующих разрешений кредиторов "ДТЭК". Также группа будет ориентироваться на стратегию государства в энергетической отрасли с учетом всех социальных вопросов.

"Что касается того, в каком виде может быть продажа, то это может быть открытый публично организованный процесс. Если у нас будет спрос на 10% портфеля станций и шахт, значит продадим 10%. Если будет на 100%, значит продадим 100%. Но это точно не распродажа. Мы точно будем учитывать социальный аспект и интересы наших сотрудников. Это будет совершенно четкий понятный подход, и его реализация будет возможной, если мы увидим в этом экономический интерес. Если нет, тогда мы будем дальше работать", - пояснил он.

По его словам, в первую очередь стоит ожидать, что группа расстанется со своим российским угольным активом – шахтоуправление "Обуховское".

"Скорее всего, это произойдет в ближайшее время", - добавил Тимченко.

Как сообщалось, в декабре 2020 года "ДТЭК" представил стратегию компании до 2030 года, согласно которой группа трансформируется в более экологичный, эффективный и технологический бизнес. В частности, помимо расширения портфеля активов в "зеленой" генерации, ДТЭК также заинтересован в покупке новых электросетевых активов в Украине и странах ЕС.

В угольный блок "ДТЭК" входят "Павлоградуголь" (добыча рядового угля в 2020 году – 16 млн тонн), шахта "Белозерская" (0,6 млн тонн), ш/у "Обуховское" (РФ), а также четыре обогатительных фабрики в Днепропетровской и Донецкой областях – Павлоградская, Добропольская, Октябрьская и Кураховская.

Угольная генерация "ДТЭК", суммарной установленной мощностью 13,527 ГВт, представлена "Востокэнерго" (производство в 2020 году – 6,7 млрд кВт-ч, отпуск – 5,9 млрд кВт-ч), "Днипроэнерго" (8,6 млрд кВт-ч, 7,8 млрд кВт-ч) и "Захидэнерго" (11,2 млрд кВт-ч, 10 млрд кВт-ч).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.