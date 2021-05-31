Green Deal

18:45 31.05.2021

Биометан в Украине перспективен для экспорта в Европу — мнение

3 мин читать
Биометан в Украине перспективен для экспорта в Европу — мнение

Развитие рынка биометана в Украине интересно в первую очередь с точки зрения экспорта этого ресурса в Европу, считает глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ) Георгий Гелетуха.

«На этом этапе перспектива заключается в экспорте. Декарбонизированная энергия дороже традиционной, но в Европе большой спрос на возобновляемые газы. Они являются одним из компонентов Green Deal, и на своей территории европейские страны не успеют произвести столько возобновляемых газов. Их интересует импорт из других стран. И здесь я вижу большой бизнес-шанс для Украины», – сказал Гелетуха в интервью интернет-порталу «Энергореформа» во время конференции Госэнергоэффективности по вопросу развития биоэнергетики.

При этом он отметил, что уже сейчас, когда в Украине нет даже соответствующего законодательства, к БАУ обратились две мощные европейские энергокомпании, в частности немецкая RWE, озвучившие намерения покупать украинский биометан.

«Если мы серьезно сейчас пройдем этот путь с законопроектом, если действительно построим первый биометановый завод и он продаст первые кубы за границу, будет биометановый бум», – выразил мнение глава БАУ.

По расчетам ассоциации, потенциал производства биометана в Украине составляет 8 млрд куб. м в год, что сравнимо с 25% внутреннего потребления. В то же время БАУ оценивает необходимые инвестиции в постройку биометанового завода на уровне инвестиций, необходимых для запуска биогазовой станции, генерирующей электроэнергию, – около EUR3 тыс. на 1кВт электрической мощности.

По мнению Гелетухи, первыми инвесторами в это направление станут именно отечественные предприниматели, связанные с аграрным бизнесом и биоэнергетикой, поскольку сырьем для производства биометана являются отходы сельского хозяйства.

Вместе с тем глава БАУ отметил, что биометан имеет несколько преимуществ перед зеленым водородом – в настоящее время он в три раза дешевле ($500-700/тыс. куб. м), и на этом направлении Украина как аграрная страна столкнется с меньшим количеством конкурентов, чем на рынке зеленого водорода, который страны с большим потенциалом солнца и ветра смогут производить дешевле.

Кроме того, биометан, в отличие от «зеленого» водорода, полностью готов к транспортировке уже имеющимися в Украине газовыми сетями.

«У нас з главой Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергеем Макогоном есть меморандум о сотрудничестве по биометану, а днями ОГТСУ стал членом нашей Ассоциации именно на фоне этих вопросов. У ОГТСУ есть и свой интерес, учитывая, что после 2024 года возможна остановка транзита из России, поэтому мы частично компенсируем нестачу газа», – разъяснил глава БАУ.

Он подчеркнул, что развитие биометана – это классическая win-win ситуация.

«Денег у государства не просим, рабочие места создадим, спрос на продукцию есть — сеть загрузим. А когда станем богаче, сможем биометан отдавать на внутренний рынок», – указал на перспективы Гелетуха.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован депутатский законопроект №5464 (автор Андрей Жупанин, «Слуга народа» и ряд других депутатов) о развитии биометана, также Минэнерго, Госэнергоэффективности и Биоэнергетической ассоциацией Украины разработан правительственный. Законопроекты и подзаконные акты к ним направлены на то, чтобы положить начало развитию рынка биометана, урегулировать вопросы его производства и учета, внести в законодательство сам термин «биометан».

Теги: #greendeal #декарбонизация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:08 28.05.2021
Инвестор-экоактивист настаивает на сокращении добычи нефти и газа Exxon

Инвестор-экоактивист настаивает на сокращении добычи нефти и газа Exxon

15:04 28.05.2021
ЕС и Япония договорились создать "зеленый" альянс

ЕС и Япония договорились создать "зеленый" альянс

10:58 28.05.2021
"ДТЭК Энерго" сократила выбросы своих ТЭС на 58% за 8 лет

"ДТЭК Энерго" сократила выбросы своих ТЭС на 58% за 8 лет

20:06 27.05.2021
Минэнерго обсудит с итальянской Snam редизайн украинской ГТС под водород

Минэнерго обсудит с итальянской Snam редизайн украинской ГТС под водород

18:16 27.05.2021
Экокомиссия проверила работу системы онлайн-мониторинга выбросов "Запорожстали"

Экокомиссия проверила работу системы онлайн-мониторинга выбросов "Запорожстали"

18:08 27.05.2021
"Интерпайп" инвестировал в производство «зеленой» стали, когда о Green Deal еще никто не говорил – первый замгендиректора

"Интерпайп" инвестировал в производство «зеленой» стали, когда о Green Deal еще никто не говорил – первый замгендиректора

15:12 27.05.2021
Великобритании следует ввести углеродный налог на импорт – экс-министр торговли Фокс

Великобритании следует ввести углеродный налог на импорт – экс-министр торговли Фокс

10:52 27.05.2021
Инвестор-экоактивист провел двух своих директоров в совет Exxon

Инвестор-экоактивист провел двух своих директоров в совет Exxon

18:37 26.05.2021
Ford увеличивает на треть расходы на выпуск электромобилей и аккумуляторов

Ford увеличивает на треть расходы на выпуск электромобилей и аккумуляторов

18:22 26.05.2021
Голландский суд обязал Shell снизить выбросы СО2 на 45% к 2030 году

Голландский суд обязал Shell снизить выбросы СО2 на 45% к 2030 году

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Для Европы подготовили "Зеленый пакт"

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина может производить аккумуляторы вместе с ЕС – Воллерт

ЕБРР готов профинансировать ряд проектов в биоэнергетике в рамках программы объемом $55 млн

Германия выделит €8 млрд на реализацию 62 водородных проектов

"ДТЭК КЭС" планирует полностью отказаться от масляных выключателей к концу 2027г

Суд в Нидерландах обязал Shell сократить выбросы CO2 на 45% к 2030 году

РФ будет добиваться признания атомной энергии низкоуглеродной – министр экономики РФ

Antofagasta нацелена стать углеродно нейтральной к 2050 году

ДТЭК подписал меморандум о сотрудничестве с властями Николаевской области в рамках строительства ВЭС мощностью 500 МВт

Украина и Казахстан договорились сотрудничать для достижения углеродной нейтральности

Фонд декарбонизации можно создать за год – Шафаренко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА