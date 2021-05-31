Украина может производить аккумуляторы вместе с ЕС – Воллерт

Благодаря большим залежам лития Украина могла бы включиться в европейскую цепочку производства аккумуляторов и даже развивать собственное производство, заявил министр-советник Представительства ЕС в Украине Торстен Воллерт в эксклюзивном интервью порталу Green Deal.

«В Украине есть большие залежи лития. Кажется, Украина вторая по запасам в Европе, а это ключевой металл, использующийся при производстве аккумуляторов. Если Украина будет устойчивым образом разрабатывать эти залежи, то появится возможность для страны включиться в европейскую цепочку производства. Хотя даже без европейской помощи Украина, я полагаю, сможет производить аккумуляторы», – сказал Воллерт.

Кроме того, он отметил, что в феврале премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе своего визита в Брюссель договорился с вице-президентом Европейской комиссии Марошом Шефчовичем о заключении в ближайшее время договора о стратегическом партнерстве в вопросах устойчивой добычи сырья и производства аккумуляторов.

«Суть такого партнерства состоит в том, чтобы украинский бизнес, ученые и инвесторы стали частью этой новой европейской экосистемы по созданию аккумуляторов и систем накопления энергии», – сказал он.

По его словам, пандемия коронавируса подстегнула тенденцию к сокращению расстояния в создании цепочек добавленной стоимости, и ЕС в том числе хотел бы иметь стабильные и устойчивые цепочки вблизи своих границ.

В 2017 году в ЕС по инициативе Еврокомиссии создан Европейский аккумуляторный альянс (European Battery Alliance) под руководством зампреда ЕК Шефчовича. Он первым был признан «проектом, представляющим общеевропейский интерес» (IPCEI) и получил частичное госфинансирование.