Green Deal

15:04 28.05.2021

ЕС и Япония договорились создать "зеленый" альянс

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ЕС и Япония договорились создать "зеленый" альянс

В ходе двустороннего саммита ЕС–Япония стороны подтвердили намерение создать «зеленый» альянс для сотрудничества в контексте достижения углеродной нейтральности к 2050 году, передаёт Green Deal.

«Сегодня мы достигли новой важной вехи: «зеленого» альянса ЕС и Японии. Мы стремимся стать лидерами в области климатической нейтральности к 2050 году, и этот амбициозный альянс будет способствовать развитию сотрудничества во многих областях: переход к возобновляемой энергетике, бизнес, сотрудничество в области регулирования, инновации, охрана окружающей среды и устойчивое финансирование», – заявил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита при участии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга.

Согласно релизу Еврокомиссии, в рамках «зеленого» альянса стороны уже наметили ряд конкретных векторов сотрудничества, в частности в сфере «зеленых» облигаций, ценообразования на выбросы углерода, водородной энергетики. Сообщается, что во второй половине 2021 года ЕС и Япония подпишут Меморандум о сотрудничестве в области водородной энергетики.

При этом в ЕС не уточнили как альянс может отразиться на взаимодействии сторон в контексте планов ЕС по внедрению механизма углеродной корректировки импорта (CBAM).

«Япония и ЕС будут расширять свое сотрудничество, чтобы наши совместные усилия приблизили нас к достижению общей цели – выполнению обязательств Парижского соглашения. Вместе Япония и ЕС могут еще больше увеличить это глобальное стремление, набирающее обороты», – отметил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, слова которого приводятся в релизе.

Вместе с тем Урсула фон дер Ляйен указала, что, хотя Япония является единомышленником ЕС и «несмотря на хороший прогресс в партнерстве, предстоит еще многое сделать».

В 2019 году, по данным газеты «Никкэй», японские угольные ТЭС выработали 32% электроэнергии в стране. Всего в Японии насчитывается 150 угольных ТЭС. Доля угольной генерации увеличилась после аварии на атомной станции «Фукусима-1» весной 2011 года. До аварии в Японии работали более 50 реакторов, которые производили примерно треть электроэнергии. Сейчас действуют лишь три энергоблока на двух японских АЭС, на которые приходится 7% японской электроэнергии, согласно отчету Statista. Остальные были приостановлены на техосмотры из-за несоответствия требованиям безопасности.

Питер де Пу, эксперт аналитического центра по вопросам климата E3G, считает, что Японии для достижения углеродной нейтральности к 2050 году нужно отказаться от угля к 2030 году, написал он в своем Твиттер-аккаунте.

В октябре 2020 года Япония заявила о планах достичь углеродной нейтральности к 2050 году. ЕС ранее поставил аналогичную цель, приняв в декабре 2019 года соответствующую стратегию European Green Deal.

Теги: #япония #ес #eu #greendeal
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