Green Deal

20:06 27.05.2021

Минэнерго обсудит с итальянской Snam редизайн украинской ГТС под водород

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Минэнерго обсудит с итальянской Snam редизайн украинской ГТС под водород

В Министерстве энергетики договорились провести 10 июня встречу с руководством итальянской газотранспортной компании Snam SpA для обсуждения возможного сотрудничества в контексте планов по редизайну украинской газотранспортной системы под водород.

«Встреча состоится в рамках визита министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Украину. В составе итальянской делегации будут представители итальянского оператора Snam, и мы проведем отдельную встречу при участии руководства Минэнерго, НАК «Нафтогаз» и ТОВ «Оператор ГТС», чтобы обсудить возможность сотрудничества для редизайна нашей ГТС под водород», – сообщил замминистра энергетики Ярослав Демченков в комментарии порталу Green Deal в четверг.

По словам Демченкова, Snam – уникальная международная компания, имеющая опыт обслуживания и подготовки газотранспортных сетей для транспортировки водородных смесей с газом. Украина в свою очередь может многому научиться у Snam для редизайна своей ГТС.

«Для Украины это очень актуально, поскольку мы нацелены экспортировать «зеленый» водород в ЕС. Сейчас мы готовим водородную стратегию и скоро планируем приступить к оценке возможностей украинской ГТС в контексте транспортировки возобновляемых газов, в том числе водорода и биометана. Опыт Snam может быть весьма полезен для нас», – отметил замминистра, констатируя, что доставка водорода по сетям является наиболее экономически выгодным способом транспортировки.

Кроме того, по словам Демченкова, в Минэнерго надеются, что Snam по итогам переговоров согласится войти в один из пилотных проектов по модернизации ГТС под водород и предложить соответствующие инвестиции.

«Но пока это на уровне планов. Будем вести переговоры», – резюмировал Демченков.

Snam – один из ведущих мировых операторов энергетической инфраструктуры. Компания имеет крупнейшую сеть транспортировки и хранения природного газа среди европейских аналогов, а также является одним из основных операторов регазификации.

В рамках плана на 6,5 млрд евро до 2023 года Snam инвестирует 1,4 млрд евро в проект SnamTec, ориентированный на инновации и новые направления деятельности по энергопереходу. 70% трубопроводов Snam уже готовы для транспортировки водорода и для этого частично используются, говорится на сайте компании.

Как сообщалось, Еврокомиссия в 2020 году утвердила Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы до 2050 года, в которой Украина определена приоритетным партнером благодаря ее потенциалу производства «зеленого» водорода и имеющейся инфраструктуры, соединенной с ЕС.

До 2024 года в ЕС предусматривается установка водородных электролизеров, как минимум, на 6 ГВт и производство до 1 млн тонн возобновляемого водорода. На этапе с 2025 по 2030 год водород должен стать неотъемлемой частью интегрированной энергосистемы, в которой мощности по электролизу возобновляемого водорода составят минимум 40 ГВт.

Теги: #greendeal #snam #минэнергетики
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