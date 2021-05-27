Экокомиссия проверила работу системы онлайн-мониторинга выбросов "Запорожстали"

Экологическая комиссия Запорожского областного совета проверила работу недавно внедренной системы онлайн-мониторинга выбросов на Запорожском металлургическом комбинате «Запорожсталь», входящем в группу «Метинвест», сообщает Green Deal.

Согласно пресс-релизу предприятия в четверг, 26 мая текущего года на комбинате «Запорожсталь» состоялось выездное заседание экологической комиссии Запорожского облсовета при участии представителей профильных департаментов городского и областного советов, а также областного лабораторного центра МОЗ. Представителям областной власти и депутатского корпуса продемонстрировали, как работает система онлайн-мониторинга на предприятии, ознакомили их с объектами экологической модернизации комбината и проинформировали о ходе выполнения меморандума о сотрудничестве между «Запорожсталью» и Запоблгосадминистрацией, направленного на улучшение экологической ситуации в регионе.

«МК «Запорожсталь» взял на себя дополнительное обязательство по открытию для общественности данных онлайн-мониторинга выбросов, закрепив этот шаг в экологических меморандумах с областью и городом. Сегодня комбинат в числе первых выполнил это требование. На финишной прямой еще один проект из меморандума – оснащение хвостовых частей агломашин дополнительными аспирациями. В 2022 году «Запорожсталь» приступит к большому капремонту доменной печи №5, которая получит новую аспирационную систему. Для «Запорожстали» и «Метинвеста» крайне важно не декларировать, а подтверждать реальными действиями свои намерения снизить экологическую нагрузку на регион», — подчеркнул генеральный директор «Запорожстали» Александр Мироненко, которого цитирует пресс-служба.

Руководитель комбината проинформировал участников встречи о принципах работы автоматизированной системы онлайн-мониторинга, формирующей данные о выбросах для вывода их в открытый доступ. Специалисты экологической службы предприятия сопровождали гостей на объектах экологической модернизации «Запорожстали», демонстрируя, как работает природоохранное оборудование и приборы контроля выбросов на каждом модернизированном агрегате.

Глава постоянной комиссии по вопросам экологии, охраны недр и рационального природопользования Запорожского облсовета Игорь Чумаченко отметил, что предоставляя данные системы экологического онлайн-мониторинга в свободный доступ для всех жителей, «Запорожсталь» отвечает на несколько вызовов.

«С одной стороны, он отвечает на запрос со стороны общества на информированность о реальной экологической ситуации, а с другой — ведет активную экомодернизацию производства, позволяющую снижать нагрузку на окружающую среду. В Запорожье есть только две организации, которые проводят замеры и контроль состояния атмосферного воздуха — это гидрометцентр и областной лабораторный центр. Открыв доступ к собственным данным о состоянии воздуха, комбинат дает возможность пользоваться более достоверной и профессиональной информацией, полученной с помощью новейших технологий», — сказал Чумаченко.

Члены экокомиссии посетили аглофабрику, где каждая из шести агломашин оснащена современными технологическими газоочистками. Рукавные фильтры на каждой аспирации обеспечивают очистку отходящего воздуха до 50мг/куб. м по пыли и до 400 мг/куб. м по сернистому ангидриду. В экомодернизацию аглофабрики комбинат инвестировал 1,2 млрд грн.

На примере аспирационных систем ДП-3 проверяющим был продемонстрирован принцип работы очистных сооружений на доменных печах «Запорожтали», обеспечивающих очистку от пыли до 20 мг/куб. м. На комбинате три из четырех доменных печей прошли реконструкцию, в том числе – аспирационных систем. На эти цели комбинат направил более 4 млрд грн.

С 2012 года «Запорожсталь» вложил в экологическую модернизацию более 15 млрд грн. Кроме оснащения аглофабрики новыми газоочистными установками, произведена реконструкция доменных печей №№2,3,4 с оснащением их современными системами аспирации. Построена экологичная линия солянокислотного травления проката, что позволило полностью исключить сброс от цеха холодной прокатки № 1 в р. Днепр и паров серной кислоты в атмосферу.

С 2012 года предприятия группы «Метинвест» снизили количество выбросов на треть. За последние десять лет группа инвестировала $344 млн в экологические проекты, а до 2025 года в них будет вложено еще $413 млн.

«Запорожсталь» – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей, как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация комбината — высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

«Запорожсталь» находится в процессе интеграции в группу «Метинвест», основными акционерами которой являются ЧАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (71,24%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (23,76%).

ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».