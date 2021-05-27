"ДТЭК КЭС" планирует полностью отказаться от масляных выключателей к концу 2027г

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" в 2021 году заменит в столице 145 старых масляных выключателей на новые вакуумные и планирует полностью отказаться от масляных выключателей к концу 2027 года, сообщается в пресс-релизе компании в четверг.

"Они (вакуумные выключатели – ИФ) надежнее и не несут потенциальной угрозы окружающей среде из-за вероятного утечки масла. Благодаря им, клиенты будут иметь более стабильное электроснабжение и безопасную окружающую среду", – поясняется в документе.

По информации ДТЭК КЭС, в настоящее время на объектах высокого и среднего напряжения "ДТЭК Киевские электросети" работает 6220 выключателей. Из них 1914 единиц (31%) - масляные, 3970 (64%) - вакуумные и 336 (5%) - элегазовые.

"Только в течение прошлого года мы заменили 170 масляных выключателей на новые вакуумные. В 2021 году эта цифра достигнет 145 единиц. К концу текущего года 72% выключателей, работающих в Киеве, не будут иметь в своей конструкции опасного для окружающей среды масла", - отметил и.о. гендиректора "ДТЭК Киевские электросети" Денис Бондарь.

По его словам, масляные выключатели являются морально и технически устаревшими, имеют ограниченный ресурс службы, требуют регулярных стоимостных ремонтов и экологически опасны.

В то же время современные вакуумные выключатели характеризуются долговечностью в использовании, экономичностью, компактностью, простотой в ремонте, пожаро- и взрывобезопасностью. Они также не содержат нефтепродуктов и других опасных веществ и безвредны для окружающей среды.

"ДТЭК Сети" развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Энергопредприятия обслуживают 5,4 млн домохозяйств и 150 тыс. предприятий.