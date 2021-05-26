Суд в Нидерландах обязал Shell сократить выбросы CO2 на 45% к 2030 году

Суд в Нидерландах постановил, что британо-нидерландская Royal Dutch Shell несет частичную ответственность за изменение климата, а также обязал компанию сократить выбросы углекислого газа.

Это первое в своем роде постановление суда, которое усиливает давление на нефтегазовые компании, и без того уже находящиеся под пристальным вниманием правительств и инвесторов, пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно постановлению, вынесенному Окружным судом Гааги, к 2030 году Shell должна уменьшить объем выбросов на 45% относительно уровней 2019 года. Это соответствует рекомендациям ООН для государств-членов для сдерживания повышения средней температуры на Земле в пределах 1,5 градусов Цельсия от уровня доиндустриальной эпохи.

Юристы говорят, что постановление, которое может быть обжаловано Shell, может создать прецедент в других западных юрисдикциях, в частности в Европе, открывая перед нефтяными компаниями новые юридические риски, связанные с выбросами CO2.

Суд не пояснил, каким образом должны осуществляться требуемые сокращения или как он намерен контролировать и обеспечивать выполнение постановления.

Как пишет WSJ, гражданский иск против Shell возбудило местное отделение международной экологической организации "Друзья Земли", базирующейся в Амстердаме. Экологи утверждают, что добыча нефти и природного газа компанией способствует изменению климата. Они обратились в суд, чтобы обеспечить принудительное сокращение выбросов Shell.

Дело рассматривалось в Гааге в декабре. Shell заявляет, что изменение климата является более широкой проблемой общества и нецелесообразно требовать сокращения выбросов от одной отдельно взятой компании.

В электронном письме, которое приводит телеканал CNBC, официальный представитель Shell сообщил, что там "рассчитывают обжаловать сегодняшнее разочаровывающее решение суда".