Голландский суд обязал Shell снизить выбросы СО2 на 45% к 2030 году

Суд в Гааге рассмотрел иск экоактивистов против британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell и обязал ее сократить выбросы СО2 на 45% к 2030 году от уровня 2019 года для достижения целей Парижского соглашения по климату.

«Суд признал нынешнюю стратегию Shell по сокращению выбросов недостаточной, поскольку она основана на «будущих изменениях в обществе». Компания взяла на себя обязательство сократить выбросы на 45% в 2035 году по сравнению с базовым уровнем 2016 года, при этом истцы утверждали, что это сокращение происходит слишком поздно для достижения парижской цели по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия (2,7 F) к концу века», – сообщило агентство Deutsche Welle в среду, передаёт Green Deal.

По словам судьи, Shell должна следовать «всемирному соглашению» о том, что сокращение выбросов на 45% к 2030 году необходимо для ограничения глобального потепления. «Это относится ко всему миру, а, значит, также и к Shell», – приводятся слова судьи.

Как отмечается, этот случай является важным прецедентом в том смысле, что теперь также и частные компании наряду с государствами должны соблюдать цели Парижского соглашения по климату.

«До сих пор было невозможно привлечь к ответственности корпорации», — сказал Пер де Рийк, старший офицер по политическим вопросам голландского отделения «Друзей Земли» (Friends of the Earth International), инициировавшего судебный иск против Shell.

Он добавил, что цели Парижского соглашения не могут быть достигнуты, если такие корпорации, как Shell – одна из 10 крупнейших компаний мира, загрязняющих окружающую среду, согласно «Друзьям Земли» – также не будут соблюдать целевые показатели по сокращению выбросов.

1 декабря 2020 года началось рассмотрение исков против Shell, которые подали 7 экологических организаций во главе с голландским отделением «Друзей Земли» при поддержке 17 тысяч граждан Нидерландов.

Shell действует осознанно в нарушение глобальных климатических целей и инвестирует крупные суммы в разведку новых месторождений нефти и газа, заявил в суде адвокат экологов Роджер Кокс. По его словам, компания выбрасывает в атмосферу больше углекислого газа, чем все предприятия и домашние хозяйства в Нидерландах.

В Shell назвали поданные против компании иски «неадекватными и лишенными юридической основы». Shell намерена снизить углеродоемкость продаваемых ею энергоносителей на 30% к 2035 году и на 65% к 2050-му по сравнению с уровнем 2016 года. Компания обещает также, что к 2050 году на ее предприятиях будут достигнуты «нулевые выбросы», говорится на ее официальном сайте.

Как сообщил представитель Shell агентству AFP, эффективная государственная политика может ускорить изменения в энергетике. Для этого нужны инвестиции в новые технологии и изменение поведения потребителей. «Ничего из перечисленного не будет достигнуто в ходе этого процесса», – добавил он.

Парижское соглашение по климату было принято в декабре 2015 года, подписано в апреле 2016 года и вступило в силу в ноябре того же года. Страны-участницы договора обязались прикладывать усилия для ограничения повышения средней температуры поверхности Земли на 2-1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом.