Green Deal

13:51 26.05.2021

РФ будет добиваться признания атомной энергии низкоуглеродной – министр экономики РФ

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РФ будет добиваться признания атомной энергии низкоуглеродной – министр экономики РФ

Россия намерена добиваться международного признания атомной энергетики в качестве низкоуглеродной, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия-24», передаёт Green Deal.

«Международные рынки начинают дифференцировать товары в зависимости от углеродного следа. Мы буквально на днях внесли в правительство комплект документов, который разработали вместе с бизнесом. Он описывает нюансы, устанавливает требования, в целом соответствует лучшим международным практикам. Там есть один момент, который мы считаем принципиально важным для нашей страны. Мы будем отстаивать эту позицию на международном уровне, добиваться признания атомной энергии низкоуглеродной», — сказал он.

По данным госкорпорации Росатом, доля атомных электростанций в энергобалансе России в 2020 году составила 20,28%, в 2019 году этот показатель был 19,04%.

Как сообщалось, 21 апреля Евросоюз представил первую часть классификации устойчивого финансирования, так называемую «зеленую» таксономию. Она представляет собой список видов экономической деятельности, относящихся к «зеленым» и устойчивым. Европейская комиссия отложила решение о том, следует ли относить атомные электростанции и электростанции, работающие на природном газе, к устойчивым инвестпроектам в соответствии с правилами «зеленой» таксономии.

По мнению министра экономики Франции Бруно Ле Мэра, озвученном позднее в интервью немецкой газете Funke Mediengruppe, Европа не достигнет углеродной нейтральности к 2050 году без атомной энергетики.

«Мы находимся на пути к тому, чтобы атомная энергетика была признана в Европе в качестве источника энергии без выбросов CO2, имеющего право на «зеленое» финансирование», – отметил Ле Мэр.

Теги: #greendeal #россия #атомная_энергетика
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