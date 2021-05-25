ДТЭК подписал меморандум о сотрудничестве с властями Николаевской области в рамках строительства ВЭС мощностью 500 МВт

Энергохолдинг ДТЭК заручился поддержкой Николаевского облсовета и Николаевской облгосадминистрации в строительстве «ДТЭК Тилигульская ВЭС» мощностью 500 МВт в Коблевской и Березанской объединенных территориальных громадах.

Стороны подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве и развитию региона в рамках строительства ВЭС, сообщила пресс-служба ДТЭК 25 мая, передает Энергореформа.

«Цель меморандума – укрепление сотрудничества между властью и бизнесом, анализ наиболее актуальных вопросов социально-экономического развития Николаевской области, а также реализация программ экологического и социального партнерства в регионе», – говорится в сообщении.

По словам главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, первоочередные социальные проекты, которые будут реализованы в рамках сотрудничества, касаются реконструкции систем отопления и газоснабжения Березанской центральной районной больницы, ремонта фельдшерского пункта в селе Анатольевка и реконструкции систем водоснабжения в селах Краснополье и Анатольевка.

Отмечается, что «ДТЭК Тилигульская ВЭС», инвестиции в которую предусматриваются в размере 18 млрд грн, начнет генерацию электроэнергии уже в 2022 году. Мощность проекта в 500 МВт будет способствовать сокращению выбросов СО2 на 2 млн тонн ежегодно.

Как сообщалось, в начале года «ДТЭК ВИЭ» и датская компания по производству ветротурбин Vestas заключили договор на строительство первой очереди «ДТЭК Тилигульская ветроэлектростанция» (Николаевская обл.) мощностью 126 МВт.

Финансирование строительства первой очереди «ДТЭК Тилигульская ВЭС» планируется за счет частичного использования «зеленых» евробондов, выпущенных в 2019 году на сумму EUR325 млн со сроком обращения пять лет.

Президент Vestas Northern&Central Europe Нильс де Баар отметил, что Тилигульская ВЭС станет первой станцией с использованием платформы EnVentus в Восточной Европе.

На «ДТЭК Тилигульская ВЭС» будут установлены инновационные onshore-ветротурбины Vestas, способные максимизировать выработку электроэнергии при слабом и среднем ветре, промышленное производство которых было запущено в начале 2021 года. Всего на ВЭС будет смонтирована 21 ветротурбина мощностью 6 МВт каждая. Данная модель является самой большой по размеру ротора on-shore ветротурбиной в портфеле Vestas диаметром 126 метров, а ее производительностью на четверть превышает показатели предыдущих моделей.

По расчетам ДТЭК, работа первой очереди ветроэлектростанции мощностью 126 МВт будет способствовать сокращению выбросов СО₂ на 504 тыс. тонн в год.

Проект строительства Тилигульской ВЭС предусматривает возможность увеличения мощности до 564 МВт.