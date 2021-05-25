Украина и Казахстан договорились сотрудничать для достижения углеродной нейтральности

Украина заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном для достижения углеродной нейтральности и, в частности, в вопросе построения системы торговли выбросами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минэкологии по итогам встречи замминистра Ирины Ставчук с послом Казахстана в Украине Дарханом Калетаевым в рамках Первого климатического диалога «Казахстан-Украина», передаёт Green Deal.

«Украина приветствует позицию Казахстана по достижению климатической нейтральности к 2060 году. Среди стран постсоветского пространства Казахстан, пожалуй, первым поставил такую долгосрочную цель… Украина заинтересована в диалоге с Казахстаном. Ведь мы только на пути к созданию системы торговли выбросами, а в Казахстане система торговли выбросами работает уже много лет. Нам интересен казахстанский опыт в области запуска и функционирования системы торговли выбросами и формирования эффективной политики», – приводятся в релизе слова Ставчук.

По словам замминистра, Украина поставила перед собой амбициозную цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Это уже задекларировано в Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года.

Как сообщается, казахстанская сторона надеется объединить усилия с Украиной в стремлении к углеродной нейтральности.

Отмечается, что на данный момент продолжается согласование проекта Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение (НОВ2), согласно которому Украина намерена снизить выбросы СО2 на 65% к 2030 году от уровня 1990 года.

При этом указано, что амбициозный НОВ2 для Украины расширяет возможности для привлечения международных инвестиций, поскольку «международные инвесторы и программы в основном заинтересованы в финансировании новых и «зеленых» технологий».

25-26 мая 2021 года в смешанном формате проходит Первый климатический диалог «Казахстан-Украина». Мероприятие проводится в контексте объявленных Казахстаном и Украиной амбиций по достижению углеродной нейтральности. Тема Первого климатического диалога – «Навстречу COP26: декарбонизация и экономические механизмы».

В мероприятии принимают участие представители правительств Украины и Казахстана, международных организаций (ПРООН, ЕС, ОЭСР, Всемирный банк), экологические активисты и эксперты, а также представители бизнеса, гражданских организаций, научных институтов и университетов из двух стран.