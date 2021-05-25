Green Deal

19:03 25.05.2021

Украина и Казахстан договорились сотрудничать для достижения углеродной нейтральности

2 мин читать
Украина и Казахстан договорились сотрудничать для достижения углеродной нейтральности

Украина заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном для достижения углеродной нейтральности и, в частности, в вопросе построения системы торговли выбросами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минэкологии по итогам встречи замминистра Ирины Ставчук с послом Казахстана в Украине Дарханом Калетаевым в рамках Первого климатического диалога «Казахстан-Украина», передаёт Green Deal

«Украина приветствует позицию Казахстана по достижению климатической нейтральности к 2060 году. Среди стран постсоветского пространства Казахстан, пожалуй, первым поставил такую долгосрочную цель… Украина заинтересована в диалоге с Казахстаном. Ведь мы только на пути к созданию системы торговли выбросами, а в Казахстане система торговли выбросами работает уже много лет. Нам интересен казахстанский опыт в области запуска и функционирования системы торговли выбросами и формирования эффективной политики», – приводятся в релизе слова Ставчук.

По словам замминистра, Украина поставила перед собой амбициозную цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Это уже задекларировано в Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года.

Как сообщается, казахстанская сторона надеется объединить усилия с Украиной в стремлении к углеродной нейтральности.

Отмечается, что на данный момент продолжается согласование проекта Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение (НОВ2), согласно которому Украина намерена снизить выбросы СО2 на 65% к 2030 году от уровня 1990 года.

При этом указано, что амбициозный НОВ2 для Украины расширяет возможности для привлечения международных инвестиций, поскольку «международные инвесторы и программы в основном заинтересованы в финансировании новых и «зеленых» технологий».

25-26 мая 2021 года в смешанном формате проходит Первый климатический диалог «Казахстан-Украина». Мероприятие проводится в контексте объявленных Казахстаном и Украиной амбиций по достижению углеродной нейтральности. Тема Первого климатического диалога – «Навстречу COP26: декарбонизация и экономические механизмы».

В мероприятии принимают участие представители правительств Украины и Казахстана, международных организаций (ПРООН, ЕС, ОЭСР, Всемирный банк), экологические активисты и эксперты, а также представители бизнеса, гражданских организаций, научных институтов и университетов из двух стран.

Теги: #greendeal
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:21 25.05.2021
ДТЭК подписал меморандум о сотрудничестве с властями Николаевской области в рамках строительства ВЭС мощностью 500 МВт

ДТЭК подписал меморандум о сотрудничестве с властями Николаевской области в рамках строительства ВЭС мощностью 500 МВт

14:08 25.05.2021
Фонд декарбонизации можно создать за год – Шафаренко

Фонд декарбонизации можно создать за год – Шафаренко

11:40 25.05.2021
Шмыгаль и Керри обсудили достижение климатической нейтральности

Шмыгаль и Керри обсудили достижение климатической нейтральности

21:44 24.05.2021
Cummins и Iberdrola построят в Испании электролизный завод на 500 МВт для производства водорода

Cummins и Iberdrola построят в Испании электролизный завод на 500 МВт для производства водорода

18:09 24.05.2021
Financial Times включил итальянский завод Metinvest Trametal в рейтинг Europe’s Climate Leaders

Financial Times включил итальянский завод Metinvest Trametal в рейтинг Europe’s Climate Leaders

14:04 24.05.2021
ЕС допускает включение преференциальных режимов при разработке CBAM

ЕС допускает включение преференциальных режимов при разработке CBAM

10:21 24.05.2021
Строительство СНЭ в Украине пока невыгодно без господдержки – Семенишин

Строительство СНЭ в Украине пока невыгодно без господдержки – Семенишин

12:15 22.05.2021
Китайская BYD поставит 1,5 тыс. электромобилей в Норвегию в 2021 году

Китайская BYD поставит 1,5 тыс. электромобилей в Норвегию в 2021 году

16:53 21.05.2021
ВРУ не поддержала законопроект о промвыбросах

ВРУ не поддержала законопроект о промвыбросах

23:18 20.05.2021
ЕС выступил против снижения Украиной цели НОВ2 по выбросам СО2

ЕС выступил против снижения Украиной цели НОВ2 по выбросам СО2

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Для Европы подготовили "Зеленый пакт"

ПОСЛЕДНЕЕ

Ford создает СП с SK Innovation для выпуска электромобильных аккумуляторов в США

УСПП попросил ВРУ доработать законопроект о госэкоконтроле

ДТЭК открыл первую в Украине промышленную СНЭ мощностью 1 МВт

Экостратегия Киева предусматривает рост доли ВИЭ до 50% к 2030 году

Эффективность декарбонизации зависит от государства

Минэнерго нацелено совершить переход к безуглеродной экономике

ЕС готов поддержать Украину в вопросах "зеленого перехода"

Украинские химики готовы производить «зеленый аммиак» в рамках снижения выбросов СО2

Европарламент утвердил создание Фонда справедливого перехода объемом €17,5 млрд

МЭА призвало прекратить продажи бензиновых автомобилей к 2035 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА