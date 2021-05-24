Green Deal

21:44 24.05.2021

Cummins и Iberdrola построят в Испании электролизный завод на 500 МВт для производства водорода

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Cummins и Iberdrola построят в Испании электролизный завод на 500 МВт для производства водорода

Энергетическая компания Cummins (США) в сотрудничестве с испанской компанией Iberdrola построит в Испании крупный электролизный завод для производства водорода мощностью 500 МВт с возможным расширением до более чем 1 ГВт и стоимостью €50 млн, сообщает Green Deal

«Испания предлагает сильные и динамичные местные условия для производства водорода, и мы рады инвестировать сюда и значительно увеличить наши производственные мощности в Европе», — приводятся в релизе Cummins слова CEO компании Тома Линебаргера (Tom Linebarger).

По его словам, партнерство с Iberdrola позиционирует компанию как европейского лидера в производстве экологически чистого водорода, и этот проект – только начало экспансии Cummins на новые рынки в рамках поддержки усилий по реализации «Зеленого курса» Европейского союза.

Предполагается, что объект площадью 22 тыс. кв. м откроется в 2023 году, создав 350 новых рабочих мест по мере роста производства.

«Эта инициатива ускорит производство зеленого водорода в Испании. Мы продолжаем добиваться прогресса в нашем плане по выводу Испании и Европы на передовые позиции в мире по этой технологии за счет снижения потребления ископаемого топлива, одновременно стимулируя экономическое и социальное возрождение страны», — прокомментировал планы строительства нового завода генеральный директор Iberdrola Игнасио Галан.

Cummins напоминает, что ранее совместно с Iberdrola анонсировала строительство электролизного завода Palos в Андалусии мощностью 230 МВт для производства зеленого водорода для нужд производителя удобрений Fertiberia.

По данным компании, она уже установила более 600 электролизеров в 100 странах мира.

В свою очередь Iberdrola представила 53 водородных проекта для программы финансирования Next Generation EU с суммой инвестиций EUR2,5 млрд для достижения производства 60 тыс. тонн в год. Мощность производства зеленого водорода в рамках этого плана будет эквивалентна 20% от национального целевого показателя (установленная мощность 4 ГВт к 2030 году) и обеспечит, чтобы около 25% водорода, потребляемого в настоящее время Испанией, не производили выбросов CO2.

ReCharge сообщает, что ранее в Европе были объявлены подобные по величине – около 1 ГВт (гигафабрики) – проекты строительства электролизных заводов компаний ITM Power (Британия), Nel (Норвегия) и McPhy (Франция) .

Европейская комиссия планирует к 2030 году довести мощность электролизный заводов для получения водорода до 40 ГВт.

Теги: #greendeal
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