Financial Times включил итальянский завод Metinvest Trametal в рейтинг Europe’s Climate Leaders

Итальянский прокатный завод Metinvest Trametal, входящий в группу «Метинвест», вошел в список климатических лидеров Европы по версии Financial Times в 2021 году, сообщает Green Deal.

Согласно пресс-релизу группы в понедельник, рейтинг состоит из 300 компаний, добившихся наибольшего снижения выбросов парниковых газов в 2014-2019 годах. При этом уточняется, что компания Metinvest Trametal за указанный период сократила основные выбросы парниковых газов на 6,8%, что позволило ей занять достойное место в рейтинге.

Совместно с исследовательской компанией Statista газета Financial Times проанализировала данные о выбросах парниковых газов 4000 европейских компаний за шесть лет. Удельные выбросы углекислого газа определяются как отношение выбросов СО2 в тоннах на €1 млн выручки. В рейтинге участвовали все компании со штаб-квартирой в одной из 33 европейских стран и выручкой не менее €40 млн или GBP36 млн в 2019 году.

Генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков отметил, что включение Metinvest Trametal в первый рейтинг Europe’s Climate Leaders от Financial Times – важное событие для группы.

«В рамках нашей масштабной программы ESG мы ищем пути для дальнейшего улучшения экологических показателей нашего производства. За последнее десятилетие мы сократили валовые выбросы в атмосферу более чем на 30%. Кроме того, несмотря на сложные условия в 2020 году, мы направили рекордную для компании сумму в $450 млн на экологические проекты», — констатировал гендиректор, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь глава Metinvest Europe Роберто Ре отметил, что для завода большая честь получить признание как одного из Europe’s Climate Leaders от таких авторитетных экспертных изданий, как Financial Times и Statista.

«На протяжении многих лет мы делали все, чтобы снизить наш углеродный след и будем стремиться и дальше развивать это достижение. Такие показатели, как удельные выбросы парниковых газов, использованные в этом исследовании, помогают нам эффективнее снижать влияние на окружающую среду», — сказал Ре.

Statista – немецкая компания, специализирующаяся на рыночных и потребительских данных. Это ведущий поставщик статистических данных и результатов опросов, предназначенных для бизнес-клиентов, преподавателей и исследователей.

«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».