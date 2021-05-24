Строительство СНЭ в Украине пока невыгодно без господдержки – Семенишин

Проекты систем накопления энергии (СНЭ) в Украине сейчас имеют длительный срок окупаемости и, таким образом, невыгодны без государственной помощи в их финансировании. Об этом в интервью порталу «Энергореформа» сообщил директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин, передаёт Green Deal.

«Согласно нашим подсчетам, «экономика» для таких проектов пока не заработает без государственной поддержки на их строительство. Сейчас проекты СНЭ имеют очень длительный срок окупаемости. Настолько длительный, что это не очень интересно инвесторам», – отметил он.

По словам Семенишина, СНЭ необходимо включать хотя бы три раза в сутки для получения приемлемых сроков окупаемости без госсубсидий, а не только в периоды наибольшей солнечной активности. Экономическая выгода проекта СНЭ появляется, когда батарея максимально задействована.

«Поэтому СНЭ должны принимать участие и на рынке вспомогательных услуг, и на балансирующем рынке», – сказал он.

Вместе с тем, как сообщил Семенишин, бизнес ежедневно сталкивается с хроническими проблемами работы энергосети. В частности, речь идет о «значительной потере» электроэнергии в сетях, дисбалансе энергосистемы и ограничении существующих генерирующих мощностей, а также о непропорционально большой ответственности за небалансы, возлагаемой на производителей возобновляемой энергии.

Кроме того, он отметил необходимость скорейшего принятия законопроекта о СНЭ для создания законодательных условий для появления СНЭ и последующего решения проблем энергосистемы.

«Мы надеемся, что наработанные отраслью законопроекты №5436 и альтернативный №5436-1, зарегистрированные группами народных депутатов в конце апреля–первой половине мая 2021 года, будут уже скоро рассмотрены Комитетом ВРУ по вопросам энергетики и в дальнейшем приняты парламентом… Внедрение СНЭ в Украине – это эволюция энергосистемы, которая поможет нам решить многие проблемы. Поэтому, я подчеркиваю, необходимо безотлагательно принять соответствующий законопроект о СНЭ», – сказал Семенишин.

Как сообщалось, 20 мая энергохолдинг ДТЭК запустил в эксплуатацию первую в Украине промышленную СНЭ мощностью 1 МВт и емкостью 2,25 МВт-ч, размещенную на площадке электростанции «ДТЭК Запорожская ТЭС» в Энергодаре.

Как отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе круглого стола First Energy Storage Day, посвященного запуску, открытие СНЭ является действительно историческим событием в электроэнергетике и станет импульсом для построения надежной и гибкой энергосистемы Украины.

В ходе обсуждения замминистра энергетики Максим Немчинов выразил надежду, что в ближайшее время будет законодательно урегулирован вопрос деятельности таких СНЭ, исходя из наличия нескольких соответствующих законопроектов.