Green Deal

10:21 24.05.2021

Строительство СНЭ в Украине пока невыгодно без господдержки – Семенишин

2 мин читать
Строительство СНЭ в Украине пока невыгодно без господдержки – Семенишин

Проекты систем накопления энергии (СНЭ) в Украине сейчас имеют длительный срок окупаемости и, таким образом, невыгодны без государственной помощи в их финансировании. Об этом в интервью порталу «Энергореформа» сообщил директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин, передаёт Green Deal.

«Согласно нашим подсчетам, «экономика» для таких проектов пока не заработает без государственной поддержки на их строительство. Сейчас проекты СНЭ имеют очень длительный срок окупаемости. Настолько длительный, что это не очень интересно инвесторам», – отметил он.

По словам Семенишина, СНЭ необходимо включать хотя бы три раза в сутки для получения приемлемых сроков окупаемости без госсубсидий, а не только в периоды наибольшей солнечной активности. Экономическая выгода проекта СНЭ появляется, когда батарея максимально задействована.

«Поэтому СНЭ должны принимать участие и на рынке вспомогательных услуг, и на балансирующем рынке», – сказал он.

Вместе с тем, как сообщил Семенишин, бизнес ежедневно сталкивается с хроническими проблемами работы энергосети. В частности, речь идет о «значительной потере» электроэнергии в сетях, дисбалансе энергосистемы и ограничении существующих генерирующих мощностей, а также о непропорционально большой ответственности за небалансы, возлагаемой на производителей возобновляемой энергии.

Кроме того, он отметил необходимость скорейшего принятия законопроекта о СНЭ для создания законодательных условий для появления СНЭ и последующего решения проблем энергосистемы.

«Мы надеемся, что наработанные отраслью законопроекты №5436 и альтернативный №5436-1, зарегистрированные группами народных депутатов в конце апреля–первой половине мая 2021 года, будут уже скоро рассмотрены Комитетом ВРУ по вопросам энергетики и в дальнейшем приняты парламентом… Внедрение СНЭ в Украине – это эволюция энергосистемы, которая поможет нам решить многие проблемы. Поэтому, я подчеркиваю, необходимо безотлагательно принять соответствующий законопроект о СНЭ», – сказал Семенишин.

Как сообщалось, 20 мая энергохолдинг ДТЭК запустил в эксплуатацию первую в Украине промышленную СНЭ мощностью 1 МВт и емкостью 2,25 МВт-ч, размещенную на площадке электростанции «ДТЭК Запорожская ТЭС» в Энергодаре.

Как отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе круглого стола First Energy Storage Day, посвященного запуску, открытие СНЭ является действительно историческим событием в электроэнергетике и станет импульсом для построения надежной и гибкой энергосистемы Украины.

В ходе обсуждения замминистра энергетики Максим Немчинов выразил надежду, что в ближайшее время будет законодательно урегулирован вопрос деятельности таких СНЭ, исходя из наличия нескольких соответствующих законопроектов.

Теги: #снэ #greendeal
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:15 22.05.2021
Китайская BYD поставит 1,5 тыс. электромобилей в Норвегию в 2021 году

Китайская BYD поставит 1,5 тыс. электромобилей в Норвегию в 2021 году

16:53 21.05.2021
ВРУ не поддержала законопроект о промвыбросах

ВРУ не поддержала законопроект о промвыбросах

23:18 20.05.2021
ЕС выступил против снижения Украиной цели НОВ2 по выбросам СО2

ЕС выступил против снижения Украиной цели НОВ2 по выбросам СО2

18:55 20.05.2021
Ford создает СП с SK Innovation для выпуска электромобильных аккумуляторов в США

Ford создает СП с SK Innovation для выпуска электромобильных аккумуляторов в США

18:43 20.05.2021
УСПП попросил ВРУ доработать законопроект о госэкоконтроле

УСПП попросил ВРУ доработать законопроект о госэкоконтроле

17:26 20.05.2021
ДТЭК: Задача СНЭ 1МВт – протестировать ряд бизнес-моделей для ее работы в энергосистеме Украины

ДТЭК: Задача СНЭ 1МВт – протестировать ряд бизнес-моделей для ее работы в энергосистеме Украины

16:00 20.05.2021
ДТЭК открыл первую в Украине промышленную СНЭ мощностью 1 МВт

ДТЭК открыл первую в Украине промышленную СНЭ мощностью 1 МВт

14:56 20.05.2021
ДТЭК официально открыл первую в Украине промышленную СНЭ мощностью 1 МВт

ДТЭК официально открыл первую в Украине промышленную СНЭ мощностью 1 МВт

11:40 20.05.2021
Экостратегия Киева предусматривает рост доли ВИЭ до 50% к 2030 году

Экостратегия Киева предусматривает рост доли ВИЭ до 50% к 2030 году

20:50 19.05.2021
Минэнерго нацелено совершить переход к безуглеродной экономике

Минэнерго нацелено совершить переход к безуглеродной экономике

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Для Европы подготовили "Зеленый пакт"

ПОСЛЕДНЕЕ

Эффективность декарбонизации зависит от государства

ЕС готов поддержать Украину в вопросах "зеленого перехода"

Украинские химики готовы производить «зеленый аммиак» в рамках снижения выбросов СО2

Европарламент утвердил создание Фонда справедливого перехода объемом €17,5 млрд

МЭА призвало прекратить продажи бензиновых автомобилей к 2035 году

Украина утвердила Нацплан действий по охране окружающей среды до 2025 года

Минэнерго предлагает установить цель НОВ2 по снижению выбросов CО2 на уровне 45% к 2030 году

ЕЭК обнулила на два года ввозные пошлины на материалы для солнечных батарей

Экологи ФРГ подают в суд из-за решения регулятора о продолжении прокладки «Северного потока-2»

ЕС выделил морскую экономику среди приоритетов для достижения углеродной нейтральности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА