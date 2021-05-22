Китайская BYD поставит 1,5 тыс. электромобилей в Норвегию в 2021 году

Китайская BYD Co. Ltd. планирует поставить в Норвегию в этом году 1,5 тыс. автомобилей на новых источниках энергии (NEV). Таким образом, Норвегия станет первой страной в рамках плана выхода BYD на европейский рынок легковых автомобилей, сообщает Green Deal.

Первая партия из 100 электромобилей-внедорожников модели Tang будет отправлена в Норвегию уже в конце мая этого года, заявила китайская компания на церемонии, посвященной выпуску своего миллионного NEV.

BYD ведущий производитель NEV в КНР и первая компания в стране, производство которой превысило рубеж в 1 млн таких автомобилей, сообщает агентство «Синьхуа».

Выручка компании в первом квартале выросла более чем вдвое — до 40,99 млрд юаней ($6,37 млрд). Чистая прибыль также удвоилась и составила 237,4 млн юаней.

Котировки акций BYD по итогам торгов в Гонконге в пятницу выросли на 1,9%, в Шэньчжэне — на 0,2%.

По данным BYD, она является крупнейшим производителем NEV в мире. В число акционеров китайского автопроизводителя входит инвестиционная фирма американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc.