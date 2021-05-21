ВРУ не поддержала законопроект о промвыбросах

Депутаты Верховной Рады Украины на пленарном заседании в пятницу не поддержали в первом чтении проект закона № 4167 «О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности» и отправили на повторную доработку, передает Green Deal.

«После подготовки к первому повторному чтению, основные недостатки этого законопроекта не были решены. Поймите, этот законопроект дает архимощные полномочия для субъективных выводов Минэкологии закрыть любое предприятие, любую электростанцию, которые не только работают в Украине, но и платят налоги», – заявил в ходе обсуждения законопроекта член фракции «Батькивщина» Алексей Бондаренко.

«За» проголосовало 213 народных депутатов при необходимых 226, воздержались – 30, против – 0.

Законопроект зарегистрирован в парламенте в сентябре 2020 года. Его цель состоит во включении в украинское законодательство положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах.

В частности, предлагается объединить природоохранные разрешения (разрешения на эксплуатацию промышленных установок) в одно — интегрированное, ввести лучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), создать реестр промышленных предприятий, которые должны получать такое разрешение и т. д. Согласно законопроекту, такие разрешения будет выдавать Минэкологии.

Как сообщалось, Комитет ВРУ по вопросам экономического развития рекомендовал доработать законопроект. Кроме того, на доработке этого законопроекта настаивали Европейская Бизнес Ассоциация, Федерация работодателей Украины, Ассоциация «Укркокс» и Совет национальной безопасности и обороны Украины.