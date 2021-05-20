ЕС выступил против снижения Украиной цели НОВ2 по выбросам СО2

Европейский союз поддерживает цель Украины по снижению выбросов СО2 в рамках Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение по климату на 65% к 2030 году и выступает против ее снижения.

«ЕС поддерживает предложенную цель по сокращению выбросов парниковых газов на 65% к 2030 году по сравнению с 1990 годом и против ее ослабления», – говорится в сообщении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, опубликованном по итогам первых переговоров украинской и европейской сторон, посвященных реализации стратегии Green Deal.

Как сообщается, Украина имеет потенциал для увеличения амбициозности в плане декарбонизации, поскольку ряд мер по быстрому и дешевому сокращению выбросов еще не реализованы. При этом в ЕС также понимают все текущие экономические и военные вызовы и ограничения.

Отмечается, что ЕС готов помочь Украине в создании системы реинвестирования собранных средств за выбросы парниковых газов в программы по декарбонизации и уменьшению энергетической бедности.

Кроме того, в ЕС считают, что все касающиеся НОВ2 документы, в частности Национальный план по энергетике и климату и Энергетическая стратегия Украины, должны согласовываться между собой.

Согласно сообщению, европейская сторона выразила опасения относительно потенциального роста выбросов в транспортном и промышленном секторах, откладывания основных инвестиций в экомодернизацию промышленности на следующие десятилетия, отсутствия планов по увеличению цены за выбросы. «Ведь загрязнители должны платить за выбросы путем налога или создания системы торговли выбросами. Введение платы за выбросы поможет достичь трансформаций», — сказано в сообщении.

Также ЕС обеспокоен отсутствием в НОВ2 тезисов касательно отказа от субсидирования угольной промышленности.

Как сообщалось, в среду в Брюсселе состоялись переговоры главы Группы поддержки Украины Катарины Матерновой с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной.

ЕС выразил готовность поддержать дальнейшие усилия Украины по построению устойчивой модели климатического управления, а также помочь в выработке собственной долгосрочной стратегии по достижению климатической нейтральности, которая легла бы в основу стратегий и «зеленого перехода» всей экономики, сообщила пресс-служба Представительства ЕС в Украине.

1 апреля 2021 года Минэкологии презентовало проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об одобрении Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение» и запустило процедуру консультаций с общественностью. Указанный документ предлагает на общенациональном уровне снизить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году от уровня 1990 года.

В декабре 2019 года Еврокомиссия представила стратегию European Green Deal, с помощью которой ЕС намерен достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Украина выразила готовность к синхронизации с Green Deal.

Источник: Green Deal