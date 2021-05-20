Green Deal

16:00 20.05.2021

ДТЭК открыл первую в Украине промышленную СНЭ мощностью 1 МВт

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ДТЭК открыл первую в Украине промышленную СНЭ мощностью 1 МВт

Энергохолдинг ДТЭК запустил в эксплуатацию первую в Украине промышленную систему накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 2,25 МВт-ч, размещенную на площадке электростанции «ДТЭК Запорожская ТЭС» в Энергодаре.

Как отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе круглого стола First Energy Storage Day в Киеве в четверг, посвященного этому событию, открытие СНЭ является действительно историческим событием в электроэнергетике и станет импульсом для построения надежной и гибкой энергосистемы Украины.

«Этим примером, знаниями и опытом, приобретенными в процессе построения и запуска СНЭ, мы откроем дверь для будущих игроков», – сказал он.

«Это первый пилотный проект, и я надеюсь, что его результаты можно будет масштабировать в дальнейшем, поскольку такие проекты очень необходимы нашей системе», – отметил замминистра энергетики Максим Немчинов.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время будет законодательно урегулирован вопрос деятельности таких СНЭ, исходя из наличия нескольких соответствующих законопроектов.

Как сообщалось, в июле 2020 года ДТЭК подписал контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 1,5 МВт-ч, позже увеличив ее до 2,25 МВт-ч.

В «ДТЭК» отмечали, что это будет первая в Украине СНЭ промышленного масштаба, которая станет пилотным проектом «ДТЭК» по наработке оптимальных моделей работы на различных сегментах энергетического рынка страны.

Также отмечалось, что система накопления будет предоставлять вспомогательные услуги системному оператору НЭК «Укрэнерго», гарантируя надежную работу энергосистемы страны.

В начале апреля ДТЭК завершил монтаж и начал пусконаладочные работы на СНЭ.

Ранее бывший и.о. министра энергетики, ныне глава НАК «Нафтогаз Украины», Юрий Витренко заявил, что выступает за скорейший отказ от производства энергии на основе угля, но считает это возможным при условии развития СНЭ.

Источник: Green Deal

Теги: #нафтогаз #greendeal #dtek
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