Экостратегия Киева предусматривает рост доли ВИЭ до 50% к 2030 году

Экологическая стратегия развития Киева до 2030 года предусматривает доведение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе Киева до 50% и уменьшение энергопотребления зданий на 25%, говорится в проекте, представленном в среду.

«Экологическая стратегия – первый в истории Киева программный документ, который содержит комплексное видение и дорожную карту для решения острых экологических проблем города», – отметил на презентации инициатор разработки стратегии, общественный деятель, Константин Яловой.

Среди ключевых целей стратегии указаны планы по увеличению доли ВИЭ в энергобалансе до 50% (сейчас, как сообщается, эта доля составляет «считанные проценты»), сокращению энергопотребления городских зданий на 25%, уменьшению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ с 205 т/км2 до 164 т/км2, а также увеличению доли переработанных отходов до 50% и снижению захоронения отходов с 90% до 25%.

Стратегия разработана при участии экологов, представителей общественных организаций, ученых, исследователей и активных киевлян в формате рабочих групп. Вместе с тем, как указано, к разработке стратегии присоединились более 55 организаций.

Проект зарегистрирован в Киевском горсовете как местная инициатива. Далее он будет рассмотрен экологической комиссией и вынесен на голосование для возможности включения в общегородские программы.

Источник: Green Deal