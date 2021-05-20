Green Deal

11:40 20.05.2021

Экостратегия Киева предусматривает рост доли ВИЭ до 50% к 2030 году

1 мин читать
Экостратегия Киева предусматривает рост доли ВИЭ до 50% к 2030 году

Экологическая стратегия развития Киева до 2030 года предусматривает доведение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе Киева до 50% и уменьшение энергопотребления зданий на 25%, говорится в проекте, представленном в среду.

«Экологическая стратегия – первый в истории Киева программный документ, который содержит комплексное видение и дорожную карту для решения острых экологических проблем города», – отметил на презентации инициатор разработки стратегии, общественный деятель, Константин Яловой.

Среди ключевых целей стратегии указаны планы по увеличению доли ВИЭ в энергобалансе до 50% (сейчас, как сообщается, эта доля составляет «считанные проценты»), сокращению энергопотребления городских зданий на 25%, уменьшению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ с 205 т/км2 до 164 т/км2, а также увеличению доли переработанных отходов до 50% и снижению захоронения отходов с 90% до 25%.

Стратегия разработана при участии экологов, представителей общественных организаций, ученых, исследователей и активных киевлян в формате рабочих групп. Вместе с тем, как указано, к разработке стратегии присоединились более 55 организаций.

Проект зарегистрирован в Киевском горсовете как местная инициатива. Далее он будет рассмотрен экологической комиссией и вынесен на голосование для возможности включения в общегородские программы.

Источник: Green Deal

Теги: #киев #greendeal #экология
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:43 20.05.2021
Научно-методический совет Минкульта рассмотрел обновленный историко-архитектурный опорный план Киева

Научно-методический совет Минкульта рассмотрел обновленный историко-архитектурный опорный план Киева

20:50 19.05.2021
Минэнерго нацелено совершить переход к безуглеродной экономике

Минэнерго нацелено совершить переход к безуглеродной экономике

14:00 19.05.2021
Европарламент утвердил создание Фонда справедливого перехода объемом €17,5 млрд

Европарламент утвердил создание Фонда справедливого перехода объемом €17,5 млрд

10:55 19.05.2021
МЭА призвало прекратить продажи бензиновых автомобилей к 2035 году

МЭА призвало прекратить продажи бензиновых автомобилей к 2035 году

07:06 19.05.2021
В Киеве пройдет Чемпионат мира по мини-футболу среди женщин и молодежных сборных

В Киеве пройдет Чемпионат мира по мини-футболу среди женщин и молодежных сборных

20:33 18.05.2021
Украина утвердила Нацплан действий по охране окружающей среды до 2025 года

Украина утвердила Нацплан действий по охране окружающей среды до 2025 года

19:54 18.05.2021
В КПИ планируют создать образовательную IT-экосистему с инновационным хабом, роботодромом и смарт-парком

В КПИ планируют создать образовательную IT-экосистему с инновационным хабом, роботодромом и смарт-парком

19:00 18.05.2021
Прокурор Киева: по делам о расхищениях столичного бюджета установлен ущерб как минимум в 43 млн грн

Прокурор Киева: по делам о расхищениях столичного бюджета установлен ущерб как минимум в 43 млн грн

18:42 18.05.2021
Украина утвердила Нацплан действий по охране окружающей среды до 2025 года

Украина утвердила Нацплан действий по охране окружающей среды до 2025 года

18:18 18.05.2021
Демонтаж торговых точек в переходах столицы начался после обысков по делу о миллионных доходах "теневиков", прикрывающих этот бизнес – прокурор Киева

Демонтаж торговых точек в переходах столицы начался после обысков по делу о миллионных доходах "теневиков", прикрывающих этот бизнес – прокурор Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Для Европы подготовили "Зеленый пакт"

ПОСЛЕДНЕЕ

Эффективность декарбонизации зависит от государства

ЕС готов поддержать Украину в вопросах "зеленого перехода"

Украинские химики готовы производить «зеленый аммиак» в рамках снижения выбросов СО2

Минэнерго предлагает установить цель НОВ2 по снижению выбросов CО2 на уровне 45% к 2030 году

ЕЭК обнулила на два года ввозные пошлины на материалы для солнечных батарей

Экологи ФРГ подают в суд из-за решения регулятора о продолжении прокладки «Северного потока-2»

ЕС выделил морскую экономику среди приоритетов для достижения углеродной нейтральности

Акциз на "зеленую" э/э может повлиять на будущие инвестиции в ВИЭ – мнение

ЕС принял руководящие принципы по развитию устойчивой аквакультуры

Как предлагают запускать CBAM в Евросоюзе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА