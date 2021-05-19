Минэнерго нацелено совершить переход к безуглеродной экономике

Основополагающая цель Министерства энергетики Украины по всем направлениям деятельности состоит в переходе к безуглеродной экономике солидарно с Европейским «зеленым» курсом, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что от успешности трансформации энергетики зависит амбициозность целей Украины, поставленных в рамках Второго национально определяемого взноса в Парижское соглашение по климату (НОВ2).

«Реалистичность амбиций Украины зависит от эффективности работы рынков, преодоления энергетической бедности, развития ВИЭ и реализации Национального плана сокращения выбросов. Поэтому климатические амбиции Украины должны учитывать текущее состояние и перспективы энергосектора и прогнозы НЭК «Укрэнерго», которые привязаны к тенденциям развития экономики и энергетики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минэнерго пока в процессе формирования окончательного предложения относительно целей НОВ2. При этом письмо Минэнерго в Минэкологии, оказавшееся в распоряжении СМИ, является «одним из многочисленных писем Министерства» с призывом к обсуждению и сотрудничеству для достижения реалистичных целей по борьбе с изменением климата и постепенного сокращения выбросов загрязняющих веществ.

Как сообщалось, Министерство энергетики направило письмо в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов с предложением снизить цель НОВ2 по сокращению выбросов СО2 с заявленных 65% до 45% к 2030 году от уровня 1990 года.

1 апреля 2021 года Минэкологии представило проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об одобрении Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение» и запустило процедуру консультаций с общественностью. Указанный документ предлагает на общенациональном уровне снизить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году от уровня 1990 года.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, презентуя проект НОВ2, отметил, что намеченного в нем показателя до 2030 года планируется достичь, в частности, за счет роста генерации электроэнергии из возобновляемых источников до 30% и, соответственно, снижения доли тепловых станций – до 13%. Половина генерируемой э/э останется за атомными станциями. При этом Абрамовский отметил, что декарбонизация энергосектора предусматривает неизбежное снижение добычи угля и поэтапное закрытие шахт.

Источник: Green Deal