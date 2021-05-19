ЕС готов поддержать Украину в вопросах "зеленого перехода"

Европейский Союз выразил готовность поддержать Украину в ее стремлении к климатической нейтральности, в том числе с финансовой точки зрения. Об этом в среду сообщила пресс-служба Представительства ЕС в Украине по итогам переговоров главы Группы поддержки Украины Катарины Матерновой с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной, посвященных реализации стратегии Green Deal.

«ЕС продемонстрировал готовность поддержать дальнейшие усилия Украины по построению устойчивой модели климатического управления, а также помочь в выработке собственной долгосрочной стратегии по достижению климатической нейтральности, которая легла бы в основу стратегий и «зеленого» перехода всей экономики. Обе стороны подчеркнули продуктивное сотрудничество и желание к дальнейшему интенсивному взаимодействию по этим вопросам», – говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине.

Как сообщается, ЕС «в очередной раз заверил в своей преданности» поддерживать Украину в ее усилиях по «зеленой» трансформации, в том числе с финансовой точки зрения.

«Эта поддержка предусматривает, среди прочего, финансовое сотрудничество с привлечением широкого спектра имеющихся инструментов – от технической помощи к объединению финансовых ресурсов из различных источников и финансовых гарантий в сотрудничестве с международными финансовыми институтами», – говорится в сообщении.

Помимо этого, на повестке стоял вопрос введения Евросоюзом механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), который, как отмечается, вызывает у украинской стороны беспокойство относительно возможного влияния механизма на торговый оборот между Украиной и ЕС.

«Евросоюз подчеркнул, что механизм будет учитывать политику стран за пределами ЕС и отвечать правилам Всемирной торговой организации», — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны отметили «мощный потенциал» для дальнейшего сотрудничества в сфере возобновляемого водорода. Европейская сторона поприветствовала присоединение Украины к Европейскому альянсу чистого водорода и Сырьевому альянсу.

Также стороны подчеркнули потенциал для построения стратегического партнерства между ЕС и Украиной в контексте устойчивого и ответственного использования сырья и аккумуляторов.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Еврокомиссия представила стратегию European Green Deal, с помощью которой ЕС намерен достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Украина выразила готовность синхронизации с Green Deal.

В рамках реализации стратегии ЕС намерен внедрить механизм углеродной корректировки импорта, который предполагает введение экологической пошлины за импорт продукции в ЕС в зависимости от объемов выбросов СО2 в процессе ее производства. Предположительно, механизм будет представлен Еврокомиссией в июле 2021 года и запущен 1 января 2023 года.

Источник: Green Deal