Украинские химики готовы производить «зеленый аммиак» в рамках снижения выбросов СО2

18 мая 2021 года при участии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства состоялась встреча представителей Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), Союза химиков Украины, Всеукраинской аграрной рады (ВАР), а также представителей производителей удобрений. Об этом сообщает Федерация работодателей Украины.

Стороны обменялись мнениями о перспективах рынка. Представители химической отрасли поделились производственными планами и видением перспектив работы в условиях прогнозируемых обязательств по снижению выбросов СО2, модернизации производства и перспектив перехода на «зеленый аммиак».

Затронуты также были вопросы защиты внутреннего рынка.

Химики и аграрии отметили стабильность производства и поставок на внутренний рынок азотных удобрений. В 2020 году удалось запустить практически с «нуля» производство аммиака на Северодонецком Азоте.

Союз химиков Украины (СХУ) проинформировал участников встречи о том, что, в преддверии введения Евросоюзом «карбонового налога» и необходимости снижения выбросов СО2 Украиной, химики совместно с Национальной академией наук занимаются научной проработкой ряда технологических проектов с целью создания возможности производства «зеленого аммиака», снижения расходных коэффициентов газа и удешевления себестоимости азотных удобрений.

Также были затронуты вопросы по ценам и объемам импорта удобрений. Статистика отпускных цен национального производителя на азотные удобрения в период весенней посевной 2021 года показывает значительный разрыв в отпускных ценах украинских производителей и трейдеров, маржа достигала более 60 долл. США на тонне. По сложным удобрениям маржа составляла до 50 долларов США. Сами же цены украинских производителей азотных удобрений незначительно превышали экспортные цены FOB Черное море российских производителей. В марте-апреле импортные азотные удобрения даже превышали в цене отечественные аналоги. Украинские аналоги ряда комплексных удобрений были почти в 2 раза дешевле импортных.

Производители удобрений и представители аграрных ассоциаций единодушно высказались за прогнозируемость цен, исключение факторов, которые ведут к спекулятивному их повышению.

Стороны пришли к единому мнению о необходимости выработки рыночной формулы ценообразования на удобрения с привлечением отраслевых экспертов и договорились провести следующую встречу на площадке Министерства в июне с целью выйти на подписание Меморандума по принципу «ценовые ограничения в обмен на квотовые».