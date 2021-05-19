Европарламент утвердил создание Фонда справедливого перехода объемом €17,5 млрд

Европарламент окончательно одобрил создание Фонда справедливого перехода (Just Transition Fund) объемом €17,5 млрд, призванного поддержать страны ЕС в отказе от ископаемых видов топлива, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Европарламента во вторник.

Фонд будет помогать странам с наибольшей долей ископаемых источников энергии в энергобалансе, в частности угля, в их «зеленом» переходе. Средства фонда помогут сгладить последствия постепенного закрытия угольной, торфяной или сланцевой промышленностей и заменить их низкоуглеродными отраслями с новыми рабочими местами.

«Голосование стало важным шагом к обеспечению социально справедливого перехода к климатической нейтральности и созданию возможности нового будущего для угольных регионов», – отметил баварский евродепутат Хенрике Хан в комментарии Euractiv.

В поддержку учреждения Фонда выступили 615 парламентариев, 35 проголосовали против, 46 воздержались.

В заявлении Европарламента указывается, что в ЕС должны уточнить список стран, на которых переход к «зеленой экономике» скажется сильнее всего. Именно они должны получить большую часть финансирования.

Как сообщалось, Польша рискует лишиться доступа к Фонду справедливого перехода из-за решения польского правительства продлить добычу бурого угля в Турове до 2044 года. Польша, в которой занято более половины рабочей силы угольной промышленности Европы, претендовала на самую большую долю средств Фонда.

Источник: Green Deal