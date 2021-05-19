Green Deal

10:55 19.05.2021

МЭА призвало прекратить продажи бензиновых автомобилей к 2035 году

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МЭА призвало прекратить продажи бензиновых автомобилей к 2035 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало остановить инвестиции в новые проекты, связанные с ископаемыми видами топлива, и прекратить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году для достижения углеродной нейтральности к 2050 году.

Кроме того, как следует из обзора агентства, необходимо отказаться от всех угольных и нефтяных электростанций к 2040 году.

«Масштаб и скорость усилий, требуемые для достижения этой важной и грандиозной цели, делают ее, возможно, величайшим вызовом, с которым когда-либо сталкивалось человечество. Чтобы мир встал на этот путь, от правительств стран потребуются решительные и заслуживающие доверия политические действия, подкрепленные гораздо более широким международным сотрудничеством», — приводит МЭА в обзоре слова своего исполнительного директора Фатиха Бироля.

МЭА подчеркивает, что нулевые выбросы имеют решающее значение для достижения цели Парижского соглашения по климату — удержать глобальный рост температуры на отметке 1,5 по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. При этом, даже если правительства стран выполнят все обязательства по климату, которые они дали в рамках Парижского соглашения, этого будет недостаточно, чтобы свести выбросы к нулю к 2050 году.

Так, помимо прочего, странам необходимо будет обеспечить четырехкратный рост солнечной и ветровой энергии к середине столетия по сравнению с уровнем прошлого года. Это потребует увеличения инвестиций в возобновляемую энергетику так, чтобы они составили порядка $4 трлн к 2030 году.

По прогнозам МЭА, к 2050 году мировой спрос на энергию будет на 8% ниже, чем сейчас, но сможет обслуживать население на 2 млрд человек больше. Мировой спрос на уголь должен упасть на 90% или 1% от общего потребления энергии к 2050 году, спрос на газ – на 55%, на нефть – на 75%. Вместе с тем почти 90% электроэнергии будет производиться из возобновляемых источников энергии.

МЭА отмечает, что большое значение для сокращения выбросов до 2030 года будут иметь уже имеющиеся сегодня на рынке технологии. Однако к 2050 году почти половина сокращений выбросов произойдет за счет технологий, которые в настоящее время находятся только на стадии разработки. «Это требует значительного инновационного прогресса в этом десятилетии», — пишет МЭА.

По данным агентства, хотя компании и правительства поощряют внедрение электромобилей, их доля от общего числа проданных в 2020 году автомобилей составила всего 4,6%.

Источник: Green Deal 

Теги: #greendeal #электромобили #энергетика
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