Green Deal

18:42 18.05.2021

Украина утвердила Нацплан действий по охране окружающей среды до 2025 года

2 мин читать
Украина утвердила Нацплан действий по охране окружающей среды до 2025 года

Правительство Украины утвердило Национальный план действий по охране окружающей природной среды до 2025 года с целью, в частности, к 2030 году довести долю ВИЭ до 17% и повысить индекс экологической эффективности на 5 пунктов, соответствующее постановление №443-р от 21 апреля опубликовано на правительственном сайте во вторник.

"Важно, что документ определяет механизмы управления территориями Изумрудной сети Европы на государственном уровне, и предусматривает создание органа власти по вопросам управления отходами", - приводится комментарий главы Минприроды Романа Абрамовского на сайте министерства.

Нацплан предусматривает разработку стратегии управления ландшафтными пожарами, а также совершенствование системы кадастров природных ресурсов и статистической отчетности по использованию природных ресурсов. В частности, планируется создание экологически и экономически обоснованной системы платежей за их использование. Кроме того, намечено расширение территорий природно-заповедного фонда: включение сети пещер гипсового карста западной Украины в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО и подготовка новых предложений Изумрудной сети Европы.

Согласно документу, планируется создание баз данных НДТ (наилучших доступных технологий) промышленного и сельскохозяйственного производства, направленных на минимизацию загрязнения окружающей среды, ресурсо- и энергосбережения. Другими экологическими инициативами Плана являются введение системы зеленых закупок, развитие инфраструктуры управления отходами, прекращение сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, а также ограничение использования пластика в пищевой промышленности.

Еще одним пунктом Нацплана является недопущение необоснованного уничтожения зеленых насаждений в пределах городов во время строительных работ и незаконного отвода зеленых участков под строительство.

Изумрудная сеть (Emerald Network) - сеть территорий особого природоохранного значения в странах Европы и некоторых странах Африки, важных для сохранения биоразнообразия. Создана в 1998 году для выполнения Бернской конвенции 1979 и поддерживается государствами-членами Совета Европы.

Теги: #greendeal #минприроды #экология
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:15 18.05.2021
Минэнерго предлагает установить цель НОВ2 по снижению выбросов CО2 на уровне 45% к 2030 году

Минэнерго предлагает установить цель НОВ2 по снижению выбросов CО2 на уровне 45% к 2030 году

10:28 18.05.2021
Экологи ФРГ подают в суд из-за решения регулятора о продолжении прокладки «Северного потока-2»

Экологи ФРГ подают в суд из-за решения регулятора о продолжении прокладки «Северного потока-2»

10:13 18.05.2021
ЕС выделил морскую экономику среди приоритетов для достижения углеродной нейтральности

ЕС выделил морскую экономику среди приоритетов для достижения углеродной нейтральности

14:12 07.05.2021
Комитет Рады по экополитике поддержал проект по недропользованию и реформе Госэкоинспекции

Комитет Рады по экополитике поддержал проект по недропользованию и реформе Госэкоинспекции

12:44 28.04.2021
"Сентравис" инвестирует в экологическую модернизацию более 140 млн грн

"Сентравис" инвестирует в экологическую модернизацию более 140 млн грн

12:05 28.04.2021
"Интерфакс-Украина" запускает спецпроект Green Deal

"Интерфакс-Украина" запускает спецпроект Green Deal

11:52 28.04.2021
"Сентравис" инвестирует в экологическую модернизацию более 140 млн грн

"Сентравис" инвестирует в экологическую модернизацию более 140 млн грн

12:16 22.04.2021
Минфин предлагает втрое поднять налог на выбросы CO2 и вдесятеро за 8 лет – на сбросы в воду

Минфин предлагает втрое поднять налог на выбросы CO2 и вдесятеро за 8 лет – на сбросы в воду

21:03 06.04.2021
Правоохранители сообщили о подозрении сотрудникам лесничества во Львовской области из-за незаконной растраты древесины

Правоохранители сообщили о подозрении сотрудникам лесничества во Львовской области из-за незаконной растраты древесины

12:24 06.04.2021
Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в марте увеличился – мониторинг

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в марте увеличился – мониторинг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Для Европы подготовили "Зеленый пакт"

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕЭК обнулила на два года ввозные пошлины на материалы для солнечных батарей

Акциз на "зеленую" э/э может повлиять на будущие инвестиции в ВИЭ – мнение

ЕС принял руководящие принципы по развитию устойчивой аквакультуры

Как предлагают запускать CBAM в Евросоюзе

ФРС во главе с Пауэллом уделяет недостаточно внимания вопросам климата, считают общественные организации

Hyundai вложит $7,4 млрд в США, в том числе для производства электромобилей

НПСВ нужно пересмотреть с учетом механизмов финансирования экомодернизации – Галущенко

Россия нацелена занять 20% мирового рынка водорода – министр энергетики РФ

Минэнерго совместно с британской ERM подготовят проект трансформации одного угольного региона Украины

Немецкие 30-летние «зеленые» облигации вызвали рекордный спрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА