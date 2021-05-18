Green Deal

10:28 18.05.2021

Экологи ФРГ подают в суд из-за решения регулятора о продолжении прокладки «Северного потока-2»

2 мин читать
Экологи ФРГ подают в суд из-за решения регулятора о продолжении прокладки «Северного потока-2»

Природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена опротестовать решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) о немедленном исполнении разрешения на укладку труб для газопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ, сообщается в заявлении DUH, опубликованном в понедельник.

«Вопреки здравому смыслу климатической политики BSH разрешило продолжить строительство крупнейшего в Европе проекта в сфере ископаемого топлива. Решение BSH также противоречит духу и тексту решения Федерального конституционного суда ФРГ об охране окружающей среды. Совершенно очевидно, что строительство и эксплуатация «Северного потока – 2» несовместимы с климатическими целями…Мы подадим заявление в административный суд Гамбурга с целью восстановления приостанавливающего действия нашего иска. Мы используем все правовые средства, чтобы остановить дальнейшее строительство этого устаревшего мегапроекта», – заявил руководитель организации Саша Мюллер-Креннер.

Согласно заявлению BSH, пока разрешено только уложить трубы для «Северного потока – 2» на дно, а монтажные работы могут начаться позднее, в конце мая.

Как сообщалось, ранее в понедельник BSH разрешило немедленно продолжить строительство газопровода «Северный поток – 2» в германской исключительной экономической зоне на отрезке в 2 километра. Приостановку разрешения на строительство, выданного с сентября до конца мая, вызвали иски природоохранных организаций, в том числе DUH. Ведомство рассмотрело имеющиеся документы и запрос компании-застройщика и приняло решение воспользоваться поправкой BSH от 14 января 2021 года, которая разрешает строительство с применением корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием.

 

Источник: Green Deal 

Теги: #greendeal #северный_поток #bsn
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:13 18.05.2021
ЕС выделил морскую экономику среди приоритетов для достижения углеродной нейтральности

ЕС выделил морскую экономику среди приоритетов для достижения углеродной нейтральности

12:05 28.04.2021
"Интерфакс-Украина" запускает спецпроект Green Deal

"Интерфакс-Украина" запускает спецпроект Green Deal

20:12 15.04.2021
Енин обсудил активность РФ у границ Украины и "Северный поток-2" с советником Госдепа США Шолле

Енин обсудил активность РФ у границ Украины и "Северный поток-2" с советником Госдепа США Шолле

19:52 15.04.2021
США по силам остановить строительство "Северного потока 2", уверен сенатор Круз

США по силам остановить строительство "Северного потока 2", уверен сенатор Круз

19:06 01.04.2021
ВИЭ-ассоциации презентовали Белую книгу по оффшорной ветроэнергетике

ВИЭ-ассоциации презентовали Белую книгу по оффшорной ветроэнергетике

19:44 18.03.2021
Госдеп США призывает компании прекратить участие в реализации "Северного потока 2", если не хотят попасть под санкции

Госдеп США призывает компании прекратить участие в реализации "Северного потока 2", если не хотят попасть под санкции

20:27 16.03.2021
Украина и США должны объединять усилия для дальнейшего блокирования строительства "Северного потока – 2" – Разумков

Украина и США должны объединять усилия для дальнейшего блокирования строительства "Северного потока – 2" – Разумков

09:07 20.01.2021
Байден согласен, что "Северный поток 2" - плохая идея - кандидат на пост госсекретаря Блинкен

Байден согласен, что "Северный поток 2" - плохая идея - кандидат на пост госсекретаря Блинкен

12:42 19.01.2021
Песков: "Северный поток" продолжает сталкиваться с незаконным давлением со стороны США

Песков: "Северный поток" продолжает сталкиваться с незаконным давлением со стороны США

20:42 16.01.2021
Страховщик Zurich решил прекратить сотрудничество с проектом "Северный поток 2" – Bloomberg

Страховщик Zurich решил прекратить сотрудничество с проектом "Северный поток 2" – Bloomberg

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Для Европы подготовили "Зеленый пакт"

ПОСЛЕДНЕЕ

Акциз на "зеленую" э/э может повлиять на будущие инвестиции в ВИЭ – мнение

ЕС принял руководящие принципы по развитию устойчивой аквакультуры

Как предлагают запускать CBAM в Евросоюзе

ФРС во главе с Пауэллом уделяет недостаточно внимания вопросам климата, считают общественные организации

Hyundai вложит $7,4 млрд в США, в том числе для производства электромобилей

НПСВ нужно пересмотреть с учетом механизмов финансирования экомодернизации – Галущенко

Россия нацелена занять 20% мирового рынка водорода – министр энергетики РФ

Минэнерго совместно с британской ERM подготовят проект трансформации одного угольного региона Украины

Немецкие 30-летние «зеленые» облигации вызвали рекордный спрос

Джон Керри посетит страны Европы обсудить климатические изменения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА