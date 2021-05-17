Green Deal

09:55 17.05.2021

ФРС во главе с Пауэллом уделяет недостаточно внимания вопросам климата, считают общественные организации

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ФРС во главе с Пауэллом уделяет недостаточно внимания вопросам климата, считают общественные организации

Федеральная резервная система (ФРС) отстает от других центральных банков крупных стран в борьбе с изменением климата и не сумела использовать свои полномочия для решения климатических проблем, считают представители семи американских общественных организаций, среди которых Revolving Door Project и Sierra Club.

В заявлении, опубликованном организациями, преимущественно климатическими, говорится, что президенту США Джо Байдену следует назначить на пост главы Федрезерва «сильного лидера», который займется климатической повесткой и примет соответствующие меры в масштабе, необходимом для преодоления климатического кризиса.

Срок полномочий нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла на этом посту истекает в феврале 2022 года, и он может быть продлен еще на 4 года. Байден, как ожидается, объявит своего кандидата на пост главы Федрезерва ко Дню труда, который в этом году приходится на 6 сентября.

«Если Байден намерен придерживаться крупных обязательств в борьбе с изменением климата, взятых на себя его администрацией, ему нужен будет климатический «ястреб» во главе ФРС, – заявил исполнительный директор Revolving Door Project Джефф Хаузер. – Ничего из опыта работы Пауэлла не говорит о том, что он является таковым».

Revolving Door Project является подразделением Центра экономических и политических исследований (Center for Economic and Policy Research), один из основателей которого – Дин Бейкер – ранее на этой неделе высказался в поддержку назначения Пауэлла председателем ФРС на второй срок, сообщает агентство Bloomberg.

«Для американской экономики будет хорошо, если Пауэлл будет вновь назначен главой Федрезерва и если Байден объявит об этом решении как можно быстрее», – заявил Бейкер, отметив, в частности, что Пауэлл «переключил фокус» ФРС на «поддержание как можно более сильного рынка труда без провоцирования инфляции».

«Было бы здорово, если бы Центробанк активно продвигал «чистую» энергетику и стремился наказать загрязнителей окружающей среды, однако это не те полномочия, которые Федрезерву дал Конгресс, – отметил Бейкер. – Хотя ФРС, бесспорно, может делать это, имея те полномочия, которые у нее есть, она почти обязательно быстро потеряла бы их, если бы пошла по этому пути».

Эксперты отмечают, что у Байдена есть возможность серьезно поменять руководство ЦБ, если он захочет, учитывая, что сроки службы Пауэлла, а также заместителей председателя Федрезерва Ричарда Клариды и Рэндала Куорлза истекают в ближайшие месяцы. Кроме того, по-прежнему сохраняется вакансия в совете управляющих ФРС.

Источник: Green Deal

Теги: #климат #фрс
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