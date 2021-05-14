Green Deal

19:12 14.05.2021

Hyundai вложит $7,4 млрд в США, в том числе для производства электромобилей

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Hyundai вложит $7,4 млрд в США, в том числе для производства электромобилей

Южнокорейская автомобилестроительная группа Hyundai Motor Group планирует инвестировать $7,4 млрд в производство электромобилей, модернизацию производственных мощностей и технологии автономного вождения в США к 2025 году, сообщила пресс-служба компании.

«Я рад это сообщить от имени Hyundai Motor Group. Такие инвестиции демонстрируют нашу глубокую приверженность рынку США, дилерам и клиентам. Hyundai будет лидером в области мобильности будущего в США и ​​во всем мире», – заявил исполнительный директор Hyundai Motor North America Хосе Муньос.

Как отметил Шон Юн, президент и генеральный директор компании Kia North America, состоящей в Hyundai Motor Group, одним из ключевых элементов трансформации Kia является переход от двигателя внутреннего сгорания к электрификации. «Благодаря нашим стратегическим инвестициям в США в области производства моделей электромобилей, мы совершаем огромный шаг, чтобы возглавить рынок электромобилей, а также наращиваем наш вклад в экономику стран, где мы ведем бизнес», – сказал Юн.

Кроме того, в сообщении отмечается, что Группа рассчитывает на сотрудничество с правительством США и бизнес-партнерами для расширения водородной энергетической экосистемы США. В феврале 2020 года Hyundai Motor Group подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством энергетики США для поиска инновационных решений в области водородных топливных элементов.

Как сообщалось, японская Toyota Motor Corp. ожидает, что большинство ее автомобилей на американском рынке по-прежнему будут использовать бензиновый двигатель через десять лет, поскольку машины полностью на электрическом двигателе уступают им по стоимости и удобству.

Источник: Green Deal

Теги: #электромобили #hyundai
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