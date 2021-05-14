Россия нацелена занять 20% мирового рынка водорода – министр энергетики РФ

Задача России состоит в том, чтобы занять 20% мирового рынка водорода, его производство можно развивать на основе природного газа или атомной энергии, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью журналу «Энергетическая политика».

«Нужно прорабатывать вопросы широкомасштабного производства водорода, хранения, транспортировки. Его производство можно развивать на основе природного газа или атомной энергии. В этом плане у России много возможностей для развития. Главное, мы не должны стоять на месте, надо развивать новые технологии. Перед нами стоит амбициозная задача – занять 20% рынка, и она не подлежит обсуждению», – сказал он.

Шульгинов также добавил, что сами технологии производства водорода не новы, его может выпускать почти каждый НПЗ.

«Но сейчас сложно сказать, как и по какой цене будет продаваться «голубой», «зеленый» водород, поскольку рынка как такового нет, он только формируется. При этом Россия планирует присутствовать на рынках всех видов водорода, чтобы закрыть все ниши», – отметил он.

Как сообщалось, 12 апреля замглавы Минэнерго Павел Сорокин на коллегии министерства заявил, что Россия планирует занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году. Согласно проекту Концепции развития водородной энергетики в России до 2024 года, Россия к 2050 году намерена зарабатывать от экспорта экологически чистых видов водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год, поставляя на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн тонн.

Источник: Green Deal