Green Deal

09:07 14.05.2021

Минэнерго совместно с британской ERM подготовят проект трансформации одного угольного региона Украины

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Минэнерго совместно с британской ERM подготовят проект трансформации одного угольного региона Украины

Международная консалтинговая компания ERM (Лондон) и Министерство энергетики Украины договорились подготовить план пилотного проекта по трансформации одного отдельно взятого угольного региона Украины к марту 2022 года, сообщил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков.

«В рамках подготовки к проекту британские и украинские специалисты определят угольный регион Украины, где будет реализован пилотный проект, проведут предварительные консультации с заинтересованными сторонами и создадут план трансформации региона. Работа должна быть завершена в марте 2022 года», – написал замминистра на своей странице в Facebook в четверг.

По словам Демченкова, пилотный проект «точно» будет способствовать налаживанию эффективной и честной коммуникации с представителями территориальных общин, в которых будут происходить изменения. «Ведь трансформация угольных регионов должна учитывать сложные социально-экономические и экологические проблемы и создать устойчивую модель перепрофилирования и восстановления регионов. Это создаст новые рабочие места и бизнес-возможности для жителей региона и инвесторов», – отметил он.

Как сообщается, разработка проекта финансируется правительством Великобритании.  

Кроме того, согласно данным замминистра, украинская и британская стороны договорились о проведении в ближайшие недели рабочей встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс.

Как сообщалось, Кабмин планирует при поддержке Германии начать два пилотных проекта по трансформации угольных регионов в 2021 году. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, для реализации совместных пилотных проектов подготовлены две шахты в Донецкой и Львовской областях.

Источник: Green Deal

Теги: #erm #минэнерго
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