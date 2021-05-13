CBAM не ставит под сомнение Соглашение о ЗСТ с Украиной – министр экономики Франции

Механизм углеродной корректировки импорта (CBAM) не является протекционистской мерой и не ставит под сомнение условия Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной, заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«CBAM будет разработан на недискриминационной основе между европейскими и иностранными производителями. Я также хочу объяснить, что это механизм будет полностью совместим с ВТО. Нам необходимо обеспечить прозрачность его реализации и вовлечение третьих стран, таких как Украина, благодаря подходу, основанному на партнерстве и сотрудничестве. Это ни в коем случае не протекционистская мера, и она не ставит под сомнение условия Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной», – отметил министр.

По его словам, цель ЕС состоит в том, чтобы реагировать на изменение климата и уменьшить углеродный след за счет более эффективной, чем существующие инструменты, борьбы с утечкой углерода. В настоящее время Европейская комиссия проводит оценку воздействия и представит свое законодательное предложение в июле 2021 года.

Как сообщалось, 14 июля Европейская комиссия планирует презентовать первый пакет поправок в европейское законодательство в контексте планов ЕС по сокращению выбросов CO2 на 55% к 2030 году, включая предложение по изменению Системы торговли выбросами (EU ETS) и внедрению CBAM.