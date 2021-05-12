Green Deal

18:24 12.05.2021

Страны G20 обязались выделить $246 млрд на ВИЭ с начала 2020 года – исследование

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Страны G20 обязались выделить $246 млрд на ВИЭ с начала 2020 года – исследование

С начала пандемии COVID-19 страны «Большой двадцатки» обязались выделить как минимум $648,60 млрд на поддержку энергетики. Из них $246,06 млрд – на поддержку ВИЭ-генерации, сообщается в отчете Energy Policy Tracker, обновленном в среду.

Согласно исследованию, которое было подготовлено на основе новых и пересмотренных стратегий развития, страны G20 совокупно пообещали выделить $246,06 млрд в контексте реализации 341 комплекса мер по развитию возобновляемых источников энергии.

Помимо этого, более $293 млрд будет направлено странами G20 на поддержку ископаемых источников энергии. В том числе: $213 млрд предусмотрено для нефтяной и газовой промышленностей, $43,70 млрд – для угледобычи и генерации.

Кроме того, на «другие источники энергии» страны обязались выделить почти $110 млрд, из которых Индия пообещала выделить $68,7 млрд.

Согласно исследованию, Индия обязалась привлечь больше всего средств в сфере энергетики – свыше $133 млрд. Вторыми идут США, где на поддержку энергетики с начала 2020 года запланировано выделить почти $100 млрд. При этом более $72 млрд – на поддержку ископаемых источников энергии.  

Также страны обязались выделить не менее $1,27 млн на поддержку водородной энергетики на основе ископаемого топлива.

Отмечается, что эти меры государственной поддержки в сфере энергетики дополняют те, которые были предложены до пандемии коронавируса, т.е. до 2020 года.

Источник: Green Deal

Теги: #средства #поддержка #виэ #g20
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