Green Deal

11:45 12.05.2021

АБР не будет финансировать проекты по добыче угля, нефти и газа

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АБР не будет финансировать проекты по добыче угля, нефти и газа

Азиатский банк развития больше не будет финансировать разведку и добычу угля, нефти и газа, сообщается в проекте постановления, который совет директоров АБР будет рассматривать в октябре.

В нем также изложены условия, при которых проекты в сфере ископаемого топлива продолжат получать денежные средства, например, когда нет возможности использовать другие рентабельные технологии.

«Уголь и другие виды ископаемого топлива сыграли большую роль в обеспечении доступа к энергии, необходимого для экономического развития региона, но их использование вредит окружающей среде и ускоряет изменение климата», – говорится в сообщении АБР. Вместо этого банк будет предоставлять средства, в частности, на «гибридные решения в области электроэнергетики».

АБР в 2009-2019 гг. выделил $42,5 млрд на энергетические проекты в Азии, где порядка 60% электроэнергии производится на угольных электростанциях.

Президент АБР Масацугу Асакава на годовом собрании, проходившем на прошлой неделе, заявил, что банк поставит амбициозные задачи по борьбе с изменением климата и будет уделять повышенное внимание адаптации и устойчивости при полной приверженности целям Парижского соглашения, сообщается в пресс-релизе организации.

В 2020 году инвестиции АБР составили рекордные $31,6 млрд, при этом чуть более половины из них были выделены в рамках реагирования на пандемию COVID-19. Остальная часть была направлена на решение долгосрочных проблем развития, таких как разрыв в гендерном равенстве, последствия изменения климата и инвестиции в качественную инфраструктуру.

АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в азиатском регионе.

Как сообщалось, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, выступая на международной конференции «Петерсбергский климатический диалог», призвал международные финансовые учреждения остановить кредитование проектов, связанных с добычей ископаемых видов топлива.

Источник: Green Deal

Теги: #финансирование #абр #проекты
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