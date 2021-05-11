Green Deal

12:13 11.05.2021

Украине нужен газ для экспорта водорода в ЕС, в том числе из России – Униговский

2 мин читать
Украине нужен газ для экспорта водорода в ЕС, в том числе из России – Униговский

Экспорт водорода в ЕС возможен только в смеси с природным газом. Если прекратить транзит российского газа, то возникнет проблема с носителем водорода, сообщил в интервью порталу Green Deal гендиректор консалтинговой компании «Нефтегазстройинформатика» Леонид Униговский.

«Транспортировать 100%-й водород по существующим магистральным газопроводам нереально: только смесь с природным газом. Где мы возьмем газ?.. Пока что цель Украины в контексте экспорта водорода, по моему мнению, состоит в том, чтобы в российский газ «подмешать» украинский «зеленый» водород», – отметил Униговский.

По его словам, таким образом Украина и Россия смогут избежать применение механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) со стороны ЕС, если его расширят на углеводороды, и заработают на этом по более высокому тарифу.

«Такой комбинированный сценарий может быть интересен и для россиян с точки зрения транзита после 2024 года (после завершения договора о транзите газа – ред.)», – подчеркнул Униговский.

Кроме того, если газопровод «Северный поток – 2» будет запущен, то он, по мнению Униговского, может быть также ориентирован на поставку достаточно высокой смеси водорода с природным газом в ЕС.

«Мне кажется, что внутреннее изоляционное покрытие готовилось с таким расчетом», – отметил он.

Как сообщил Униговский, в существующие украинские магистральные сети пока допустимо запускать 10%-ю смесь водорода с природным газом.

Полный текст интервью будет опубликован на портале Green Deal и на сайте «Интерфакс-Украина».

Теги: #green_deal
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:02 11.05.2021
РГК сформировала консорциум для исследования водородной проблематики в Украине

РГК сформировала консорциум для исследования водородной проблематики в Украине

14:13 06.05.2021
Германия наметила достичь углеродной нейтральности до 2045 года – Меркель

Германия наметила достичь углеродной нейтральности до 2045 года – Меркель

12:37 05.05.2021
ЕС представит первый пакет поправок по Green Deal в июле – СМИ

ЕС представит первый пакет поправок по Green Deal в июле – СМИ

20:00 29.04.2021
Германия сократила добычу газа на 16% в 2020 году

Германия сократила добычу газа на 16% в 2020 году

12:05 28.04.2021
"Интерфакс-Украина" запускает спецпроект Green Deal

"Интерфакс-Украина" запускает спецпроект Green Deal

11:39 23.04.2021
Повышение цены CO2 и "зеленые" инвестиции усилят рост мирового ВВП на 0,7% в год – глава МВФ

Повышение цены CO2 и "зеленые" инвестиции усилят рост мирового ВВП на 0,7% в год – глава МВФ

20:23 22.04.2021
Бизнес призвал украинских политиков ускорить переговоры с ЕС по CBAM

Бизнес призвал украинских политиков ускорить переговоры с ЕС по CBAM

12:00 22.04.2021
Если завтра Green Deal?

Если завтра Green Deal?

14:14 21.04.2021
ЕС закрепил цель по климатической нейтральности до 2050 года

ЕС закрепил цель по климатической нейтральности до 2050 года

17:21 20.04.2021
ЕС расширил порядок оказания экономической помощи неблагополучным регионам

ЕС расширил порядок оказания экономической помощи неблагополучным регионам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Для Европы подготовили "Зеленый пакт"

ПОСЛЕДНЕЕ

Биометан – возобновляемый газ, который сохранит планету

Генсек ООН призвал прекратить финансирование проектов ископаемых видов топлива

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в апреле сохранился высоким – мониторинг

Участники АСЭУ намерены судиться с "Укрэнерго" по поводу необоснованных ограничений СЭС, в том числе ночью

Минэкологии оптимизировало выдачу разрешений на выбросы загрязняющих веществ

ЕС может ограничить "зеленое" финансирование Польши из-за продления работы угольной шахты до 2044 года

Цена выбросов СО2 в ЕС достигла рекордных €50 за тонну

ВИЭ-ассоциации категорически против проектов введения акцизного налога на "зеленую" э/э

ДТЭК занял 36-е место в мире в сфере ESG

Минэкологии рассчитывает на создание Украинского климатического фонда для финансирования НОВ2 – Абрамовский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА