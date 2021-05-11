Украине нужен газ для экспорта водорода в ЕС, в том числе из России – Униговский

Экспорт водорода в ЕС возможен только в смеси с природным газом. Если прекратить транзит российского газа, то возникнет проблема с носителем водорода, сообщил в интервью порталу Green Deal гендиректор консалтинговой компании «Нефтегазстройинформатика» Леонид Униговский.

«Транспортировать 100%-й водород по существующим магистральным газопроводам нереально: только смесь с природным газом. Где мы возьмем газ?.. Пока что цель Украины в контексте экспорта водорода, по моему мнению, состоит в том, чтобы в российский газ «подмешать» украинский «зеленый» водород», – отметил Униговский.

По его словам, таким образом Украина и Россия смогут избежать применение механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) со стороны ЕС, если его расширят на углеводороды, и заработают на этом по более высокому тарифу.

«Такой комбинированный сценарий может быть интересен и для россиян с точки зрения транзита после 2024 года (после завершения договора о транзите газа – ред.)», – подчеркнул Униговский.

Кроме того, если газопровод «Северный поток – 2» будет запущен, то он, по мнению Униговского, может быть также ориентирован на поставку достаточно высокой смеси водорода с природным газом в ЕС.

«Мне кажется, что внутреннее изоляционное покрытие готовилось с таким расчетом», – отметил он.

Как сообщил Униговский, в существующие украинские магистральные сети пока допустимо запускать 10%-ю смесь водорода с природным газом.

Полный текст интервью будет опубликован на портале Green Deal и на сайте «Интерфакс-Украина».