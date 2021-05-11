РГК сформировала консорциум для исследования водородной проблематики в Украине

Региональная газовая компания (РГК) инициировала создание консорциума из 7 научных институтов с целью проведения водородных исследований в Украине, сообщил в интервью порталу Green Deal гендиректор консалтинговой компании «Нефтегазстройинформатика» Леонид Униговский.

«РГК предложила создать консорциум, собрать всех, кто может изучить составляющие водородной проблематики в Украине… Перед тем как начинать комплексные исследования пришлось провести подготовительную работу, так как далеко не все ученые изначально соглашались браться за эти вещи. Тем не менее нам в итоге удалось сформировать консорциум – достаточно устойчивую и серьезную группу – и мы уже получили определенный опыт», - отметил Униговский.

В консорциум входят: Институт газа НАН Украины, Институт электросварки им. Е. Патона НАН Украины, Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, Институт физики и механики им. Г. Карпенко НАН Украины, Национальный университет «Львовская политехника», Институт угольных энерготехнологий НАН Украины, а также госпредприятие «Ивано-франковскстандартметрология».

По его словам, каждая группа исследователей изучает свое направление. В частности, в Институте газа исследуют, как себя поведут газовые плиты, отопительные котлы, водонагреватели, газовые конвекторы, если на стандартные горелки будет подаваться газоводородная смесь. В Институте электросварки – вопрос полиэтиленового покрытия труб и т.д.

Как сообщалось, РГК намерена в качестве практического эксперимента предложить жителям двух сел на 50-100 домов пользоваться газоводородной смесью в отопительных и бытовых целях с 2023 года. Эксперимент планируют завершить к 2025 году. Перед этим газоводородная смесь в разных пропорциях должна быть испытана на бытовых газовых приборах и счетчиках газа в закрытых сетях и на полигонах без потребителей. Для выявления всевозможных рисков такие эксперименты продлятся до середины 2022 года.