Участники АСЭУ намерены судиться с "Укрэнерго" по поводу необоснованных ограничений СЭС, в том числе ночью

Участники Ассоциации солнечной энергетики Украины (АСЭУ) рассматривают возможность подать иски в адрес оператора системы передачи (ОСП) НЭК "Укрэнерго" из-за неправомерных ограничений выработки ВИЭ-генерации, лишающих их возможности получить компенсацию за эти ограничения, сообщил глава Ассоциации Артем Семенишин.

"ОСП систематически применяет команду на ограничение выработки "зеленой" энергетики "из соображений операционной безопасности" вместо того, чтобы пользоваться оплатной услугой на разгрузку ВИЭ, урегулированной актами НКРЭКУ. Это не позволит участникам рынка получить компенсацию за эти ограничения. Согласно норм Хозяйственного кодекса Украины, умышленно понесенные убытки должны быть компенсированы в полном объеме виновной стороной. Поэтому производители э/э из ВИЭ уже сегодня готовятся взыскивать с ОСП понесенные убытки в судебном порядке", – сказал он в комментарии "Энергореформе".

По его словам, участники Ассоциации видят в этом бездеятельность ОСП, считая систематические ссылки на операционную безопасность в большинстве случаев необоснованными.

Он отметил, что возможность подачи исков в суд участники рынка начали рассматривать еще в начале апреля, когда ограничения стали "обычным делом".

"Ситуация в выходные 1-4 мая оказалась вообще незаурядной. По данным наших участников, ВИЭ разгружали все четыре дня подряд, и даже ночью, как например, до ноля мощности 1 мая в Херсонской области – с 3:20 до 4:55 минут. Это у всех вызывает сильное удивление", – отметил Семенишин.

Вместе с тем, как отметили "Энергореформе" в пресс-службе "Укрэнерго", команды на разгрузку ВИЭ, как СЭС и ВЭС, всегда предоставляются исключительно после того, как диспетчерский центр НЭК использовал все возможности в рамках балансирующего рынка и другие средства для балансировки (работа ГАЭС в насосном режиме и т.д.).

При этом в пресс-службе разъяснили, что команды на разгрузку СЭС и ВЭС в первую очередь отдаются через Систему управления ограничениями ВИЭ (СУО ВИЭ) тем электростанциям, которые подключены к ней и передают в Систему соответствующие заявки (данные о своем производстве). Лишь после того, как заявки в СУО ВИЭ исчерпаны, диспетчеры вынуждены переходить к командам по операционной безопасности в качестве последнего средства для обеспечения пределов операционной безопасности энергосистемы, пояснили в "Укрэнерго".

"В частности, в течение периода 30 апреля - 4 мая 2021 года были отданы диспетчерские команды на разгрузку ВИЭ суммарной величиной 5416 МВт. Из этого объема только 19,5% пришлось на команды по операционной безопасности (1058 МВт), тогда как через СУО ВИЭ было предоставлено команд на 4358 МВт, что составляет 80,5% их общего объема", – пояснили в компании.

При этом в "Укрэнерго" акцентировали внимание на том, что в соответствии с Кодексом системы передачи, обеспечение операционной безопасности является высшим приоритетом для ОСП и пользователей системы передачи/распределения.

"ОСП должен предупреждать и устранять нарушения операционной безопасности, в том числе и с помощью корректирующих действий, в число которых входит, в частности, и ограничения производства электроэнергии по команде диспетчера", – подчеркнули в "Укрэнерго".

В то же время в компании напомнили, что с 1 января 2021 года вступили в силу изменения в Правила рынка, утвержденные постановлением НКРЭКУ №2818 от 30 декабря 2020 года.

"Согласно им, компенсация за неотпущенную в результате диспетчерского ограничения электроэнергию из ВИЭ может быть оплачена только тем производителям, которые присоединились к публичному договору на уменьшение нагрузки, подключены к СУО ВИЭ и предоставляют услуги по уменьшению нагрузки путем оформления заявок через СУО ВИЭ", – разъяснили в НЭК, обратив внимание, что вся информация по этому вопросу изложена на ее сайте.

Там также отметили, что команды на ограничение СЭС и ВЭС отдаются "Укрэнерго" только в те периоды, когда они находятся в работе.

"Соответственно на уровне диспетчерских центров компании предоставление диспетчерских команд на разгрузку СЭС в ночные часы, когда они не могут производить электроэнергию, исключено", – подчеркнули в НЭК.

По мнению некоторых участников рынка, ограничения солнечной генерации ночью могло произойти из-за некорректно поданных команд ВИЭ-генерации со стороны энергораспределительных компаний, через которых работает ОСП.