Германия наметила достичь углеродной нейтральности до 2045 года – Меркель

Правительство Германии договорилось достичь углеродной нейтральности к 2045 году, сдвинув предыдущую цель на пять лет раньше в рамках реализации более амбициозных планов по сокращению выбросов СО2, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду на онлайн-конференции по трансатлантическому сотрудничеству.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы достичь углеродной нейтральности уже к 2045 году. Для этого нам, конечно же, придется разработать и реализовать дополнительные меры», – сказала канцлер.

Кроме того, в тот же день министр финансов ФРГ Олаф Шольц во время пресс-конференции детализировал итоги договоренности внутри правящей коалиции Социал-демократической партии Германии и блока ХДС/ХСС. По его словам, на следующей неделе правительство представит текст реформы Закона о борьбе с изменением климата. Обновленный текст включает: сокращение выбросов парниковых газов на 65% к 2030 году (нынешняя цель – 55%), сокращение выбросов на 88% к 2040 году и достижение углеродной нейтральности к 2045 году.

«Для будущего нашей страны важно, чтобы мы сейчас серьезно относились к целям сокращения выбросов CO2, но также и к расширению инфраструктуры, которая необходима для этого. Все будущие экономические показатели Германии зависят от увеличения доли возобновляемой электроэнергии. Это главный вопрос роста и будущего Германии. На него нужно ответить сейчас и ответить серьезно», – отметил Шольц.

Как сообщалось, в августе 2020 года немецкий парламент принял закон об отказе от использования бурого и каменного угля до 2038 года. Согласно нему, использование угля для производства энергии может полностью прекратиться уже в 2035 году. На поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро.

Источник: Green Deal