Green Deal

14:13 06.05.2021

Германия наметила достичь углеродной нейтральности до 2045 года – Меркель

2 мин читать
Германия наметила достичь углеродной нейтральности до 2045 года – Меркель

Правительство Германии договорилось достичь углеродной нейтральности к 2045 году, сдвинув предыдущую цель на пять лет раньше в рамках реализации более амбициозных планов по сокращению выбросов СО2, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду на онлайн-конференции по трансатлантическому сотрудничеству.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы достичь углеродной нейтральности уже к 2045 году. Для этого нам, конечно же, придется разработать и реализовать дополнительные меры», – сказала канцлер.

Кроме того, в тот же день министр финансов ФРГ Олаф Шольц во время пресс-конференции детализировал итоги договоренности внутри правящей коалиции Социал-демократической партии Германии и блока ХДС/ХСС. По его словам, на следующей неделе правительство представит текст реформы Закона о борьбе с изменением климата. Обновленный текст включает: сокращение выбросов парниковых газов на 65% к 2030 году (нынешняя цель – 55%), сокращение выбросов на 88% к 2040 году и достижение углеродной нейтральности к 2045 году.

«Для будущего нашей страны важно, чтобы мы сейчас серьезно относились к целям сокращения выбросов CO2, но также и к расширению инфраструктуры, которая необходима для этого. Все будущие экономические показатели Германии зависят от увеличения доли возобновляемой электроэнергии. Это главный вопрос роста и будущего Германии. На него нужно ответить сейчас и ответить серьезно», – отметил Шольц.

Как сообщалось, в августе 2020 года немецкий парламент принял закон об отказе от использования бурого и каменного угля до 2038 года. Согласно нему, использование угля для производства энергии может полностью прекратиться уже в 2035 году. На поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро.

Источник: Green Deal

Теги: #green_deal #выбросы #меркель #фрг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:33 06.05.2021
Минэкологии оптимизировало выдачу разрешений на выбросы загрязняющих веществ

Минэкологии оптимизировало выдачу разрешений на выбросы загрязняющих веществ

12:37 05.05.2021
ЕС представит первый пакет поправок по Green Deal в июле – СМИ

ЕС представит первый пакет поправок по Green Deal в июле – СМИ

14:50 04.05.2021
Цена выбросов СО2 в ЕС достигла рекордных €50 за тонну

Цена выбросов СО2 в ЕС достигла рекордных €50 за тонну

20:00 29.04.2021
Германия сократила добычу газа на 16% в 2020 году

Германия сократила добычу газа на 16% в 2020 году

12:05 28.04.2021
"Интерфакс-Украина" запускает спецпроект Green Deal

"Интерфакс-Украина" запускает спецпроект Green Deal

19:06 26.04.2021
Меркель: ФРГ стоит закупить "Спутник V", если эта вакцина в ближайшее время получит допуск в ЕС

Меркель: ФРГ стоит закупить "Спутник V", если эта вакцина в ближайшее время получит допуск в ЕС

14:20 24.04.2021
Меркель призвала немцев принять новые общенациональные ограничения против COVID-19

Меркель призвала немцев принять новые общенациональные ограничения против COVID-19

11:39 23.04.2021
Повышение цены CO2 и "зеленые" инвестиции усилят рост мирового ВВП на 0,7% в год – глава МВФ

Повышение цены CO2 и "зеленые" инвестиции усилят рост мирового ВВП на 0,7% в год – глава МВФ

20:23 22.04.2021
Бизнес призвал украинских политиков ускорить переговоры с ЕС по CBAM

Бизнес призвал украинских политиков ускорить переговоры с ЕС по CBAM

12:16 22.04.2021
Минфин предлагает втрое поднять налог на выбросы CO2 и вдесятеро за 8 лет – на сбросы в воду

Минфин предлагает втрое поднять налог на выбросы CO2 и вдесятеро за 8 лет – на сбросы в воду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Для Европы подготовили "Зеленый пакт"

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС может ограничить "зеленое" финансирование Польши из-за продления работы угольной шахты до 2044 года

ВИЭ-ассоциации категорически против проектов введения акцизного налога на "зеленую" э/э

ДТЭК занял 36-е место в мире в сфере ESG

Минэкологии рассчитывает на создание Украинского климатического фонда для финансирования НОВ2 – Абрамовский

Цена СО2 в ЕС достигнет 130 евро за тонну к 2030 г. - исследование

"Росатом" и французская EDF договорились о развитии водородных проектов

Как Украине лучше всего подготовиться к CBAM?

Литовский инвестор СЭС Modus Grupe инициировал международный арбитраж против Украины на EUR11,5 млн

"Сентравис" инвестирует в экологическую модернизацию более 140 млн грн

ЕС не станет углеродно-нейтральным без атомной энергетики – министр экономики Франции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА