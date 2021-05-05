Green Deal

12:37 05.05.2021

ЕС представит первый пакет поправок по Green Deal в июле – СМИ

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ЕС представит первый пакет поправок по Green Deal в июле – СМИ

14 июля Европейская комиссия планирует презентовать первый пакет поправок в европейское законодательство в контексте планов ЕС по сокращению выбросов CO2 на 55% к 2030 году, сообщил корреспондент «Франкфуртской всеобщей газеты» Хендрик Кафсак в своем Твиттер-аккаунте.

Согласно предположительной повестке дня Еврокомиссии, обнародованной корреспондентом, 14 июля будет представлено 13 законодательных поправок, включая предложение по изменению Системы торговли выбросами (EU ETS) и внедрению механизма углеродной корректировки импорта (CBAM).

Кроме того, Еврокомиссия представит доработанные директивы по так называемому налогу на энергию, возобновляемым источниками энергии, энергоэффективности, инфраструктуре альтернативных видов топлива и прочие.

Информацию пока не подтвердили в пресс-службе.

Как сообщалось, Еврокомиссия запланировала представить первый пакет поправок “Fit for 55” в июне 2021 года.

Теги: #еврокомиссия #поправки #green_deal
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