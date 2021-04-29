Германия сократила добычу газа на 16% в 2020 году

Добыча природного газа в Германии упала почти на 16% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, сообщила пресс-служба Федерального союза по газу, нефти и геоэнергетике (BVEG) в среду.

Согласно BVEG, производство природного газа упало с 6,1 до 5,2 млрд куб. м и покрывает 5% потребления газа в Германии. Около 94% потребления покрывается за счет импорта.

Как отмечается, добыча природного газа в Германии снижается с 2004 года и, вероятно, полностью прекратится в течение текущего десятилетия.

Помимо этого, нефтедобыча осталась на уровне прошлого года – 1,9 млн тонн. По данным аналитического центра AGEB, в 2020 году нефть осталась доминирующим источником энергии с долей 34% (35% в 2019 году), за которым следует природный газ с 27% (25% в 2019 году). Оба энергоресурса широко используются в транспортном и отопительном секторах.

На возобновляемые источники энергии (ВИЭ) пришлось почти 17% потребления энергии в 2020 году по сравнению с 14,9% в 2019 году.

Около 45% электроэнергии в Германии в прошлом году было произведено за счет ветряных, солнечных и других ВИЭ. По данным Федерального сетевого агентства и аналитического центра Agora Energiewende, ВИЭ-генерация в 2020 году впервые обогнала генерацию на основе ископаемого топлива.