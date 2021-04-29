Green Deal

19:16 29.04.2021

Цена СО2 в ЕС достигнет 130 евро за тонну к 2030 г. - исследование

2 мин читать
Цена СО2 в ЕС достигнет 130 евро за тонну к 2030 г. - исследование

В рамках достижения цели Green Deal по сокращению выбросов CО2 на 55% к 2030 году цена углерода в ЕС возрастет до 130 евро за тонну. Это, в свою очередь, приведет к практически полному прекращению угольной генерации, говорится в исследовании Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK), передает Renew Economy.  

«Это станет концом угольной энергетики в том виде, в каком мы ее знаем. Скромные 17 кВт⋅ч в 2030 году – это 2% от того, что было в 2015 году», — отмечается в исследовании.

Как сообщил Reuters, 20 апреля цена углерода в ЕС достигла 45,12 евро за тонну, достигнув самой высокой отметки с момента запуска Системы торговли выбросами ЕС (EU ETS) в 2005 году.

Также, согласно PIK, при росте цены выше 100 евро за тонну CO2, производство электроэнергии на основе газа сократится примерно на 40% к 2030 году в сравнении с 2015 годом.

Кроме того, закрытие электростанций на ископаемом топливе до завершения срока их эксплуатации и расширение масштабов ветряной и солнечной генерации может временно поднять цены на электроэнергию в этом десятилетии. В то же время сообщается, что после 2025 года затраты на электроэнергию в ЕС снизятся благодаря большей доступности дешевой энергии ветра и солнца.

«Компьютерное моделирование показало, что возобновляемые источники энергии обеспечат почти три четверти выработки электроэнергии уже в 2030 году и позволят достигнуть нулевых выбросов в энергетическом секторе к 2040 году», — прогнозируют ученые.

Теги: #ес #со2 #цена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:22 29.04.2021
"Нафтогаз Трейдинг" предложил ТКЭ газ на май по цене 8,325 грн/куб. м (c НДС)

"Нафтогаз Трейдинг" предложил ТКЭ газ на май по цене 8,325 грн/куб. м (c НДС)

20:30 28.04.2021
В ЕС заявили о начале долгого и сложного периода конфронтации с РФ

В ЕС заявили о начале долгого и сложного периода конфронтации с РФ

19:31 28.04.2021
"Северный поток 2" - частный проект, Еврокомиссия не имеет возможности решать его судьбу - Боррель

"Северный поток 2" - частный проект, Еврокомиссия не имеет возможности решать его судьбу - Боррель

17:09 28.04.2021
ЕС должен быть готов реагировать в случае пересечения Россией "красных линий" в отношении Украины - Боррель

ЕС должен быть готов реагировать в случае пересечения Россией "красных линий" в отношении Украины - Боррель

14:33 28.04.2021
На праздновании Независимости Украины ЕС будет представлен на соответствующем уровне – представитель Еврокомиссии Мамер

На праздновании Независимости Украины ЕС будет представлен на соответствующем уровне – представитель Еврокомиссии Мамер

18:39 27.04.2021
Цена нефти может упасть до $10 к 2050 году – исследование

Цена нефти может упасть до $10 к 2050 году – исследование

17:19 27.04.2021
"Нафтогаз" в последний раз установил цену газа в рамках ПСО для ТКЭ на апрель – 6,523 грн/куб. м

"Нафтогаз" в последний раз установил цену газа в рамках ПСО для ТКЭ на апрель – 6,523 грн/куб. м

15:07 27.04.2021
Премьер ожидает снижения "Нафтогазом" и другими газсбытами цен на годовой продукт летом

Премьер ожидает снижения "Нафтогазом" и другими газсбытами цен на годовой продукт летом

20:19 26.04.2021
Фон дер Ляйен почувствовала себя раненой и одинокой европейкой в Турции из-за протокольного скандала с креслом

Фон дер Ляйен почувствовала себя раненой и одинокой европейкой в Турции из-за протокольного скандала с креслом

17:57 26.04.2021
В AstraZeneca сочли необоснованным решение ЕС подать в суд на компанию - заявление

В AstraZeneca сочли необоснованным решение ЕС подать в суд на компанию - заявление

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Для Европы подготовили "Зеленый пакт"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Росатом" и французская EDF договорились о развитии водородных проектов

Как Украине лучше всего подготовиться к CBAM?

Литовский инвестор СЭС Modus Grupe инициировал международный арбитраж против Украины на EUR11,5 млн

"Сентравис" инвестирует в экологическую модернизацию более 140 млн грн

ЕС не станет углеродно-нейтральным без атомной энергетики – министр экономики Франции

47% проданных в мире легковых автомобилей в 2025 году будут электрическими или гибридными – исследование

Количество домохозяйств, установивших СЭСд, в I кв. выросло на 7% – Госэнергоэффективности

Украина может сократить выбросы CO2 на 70% к 2030 году – Ставчук

Глава Еврокомиссии предложила создать Африканский "зеленый" курс

ДТЭК инвестировал 3 млрд грн в устойчивое развитие в 2020 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА