Цена СО2 в ЕС достигнет 130 евро за тонну к 2030 г. - исследование

В рамках достижения цели Green Deal по сокращению выбросов CО2 на 55% к 2030 году цена углерода в ЕС возрастет до 130 евро за тонну. Это, в свою очередь, приведет к практически полному прекращению угольной генерации, говорится в исследовании Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK), передает Renew Economy.

«Это станет концом угольной энергетики в том виде, в каком мы ее знаем. Скромные 17 кВт⋅ч в 2030 году – это 2% от того, что было в 2015 году», — отмечается в исследовании.

Как сообщил Reuters, 20 апреля цена углерода в ЕС достигла 45,12 евро за тонну, достигнув самой высокой отметки с момента запуска Системы торговли выбросами ЕС (EU ETS) в 2005 году.

Также, согласно PIK, при росте цены выше 100 евро за тонну CO2, производство электроэнергии на основе газа сократится примерно на 40% к 2030 году в сравнении с 2015 годом.

Кроме того, закрытие электростанций на ископаемом топливе до завершения срока их эксплуатации и расширение масштабов ветряной и солнечной генерации может временно поднять цены на электроэнергию в этом десятилетии. В то же время сообщается, что после 2025 года затраты на электроэнергию в ЕС снизятся благодаря большей доступности дешевой энергии ветра и солнца.

«Компьютерное моделирование показало, что возобновляемые источники энергии обеспечат почти три четверти выработки электроэнергии уже в 2030 году и позволят достигнуть нулевых выбросов в энергетическом секторе к 2040 году», — прогнозируют ученые.